Cães ajudam no tratamento de pessoas doentes

Eu me chamo Logan, sou um spitz alemão de oito anos. Cheguei à casa da minha “mãe”, a assistente social e idealizadora do Projeto Doutores de Patas, Clara Maria de Souza, de 62 anos, durante a pandemia da Covid-19. Ela estava passando por um momento bastante delicado em sua vida pessoal, e acabei me tornando um grande companheiro no processo de cura e restabelecimento da sua saúde mental.



Minha “mãe” conta que logo percebeu que eu tinha algo muito especial, porque, quando ela não estava bem, me colocava ao seu lado, sendo acolhida pela minha companhia. Eu só queria estar perto dessa pessoa que me trouxe para junto dela e só me deu amor desde que passei a fazer parte da sua família. E isso tem um nome: gratidão.