Aluguel pet-friendly: como cães e gatos estão redefinindo o mercado imobiliário

A médica Luciana Nolasco vive em um apartamento alugado na Praia do Canto, em Vitória, com a filha Helena Nolasco e o marido, o publicitário Marcos de Souza Rosário. Para completar, a família conta ainda com uma golden retriever, Lora, e duas gatinhas, Rafa e Teca. Essa típica família faz parte de um percentual de apartamentos alugados com animais de estimação que vem aumentando consideravelmente nos últimos cinco anos no Brasil.



Um levantamento feito pelo QuintoAndar, a maior plataforma de moradia da América Latina, revela que no final do 2º trimestre de 2019, 35% das residências eram alugadas com pets. O percentual subiu para 43% ao final do 2º trimestre deste ano. Os dados levam em conta os contratos fechados pela empresa no período e endossam os números da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), que mostram que o segmento vem crescendo ano a ano no país.