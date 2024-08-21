De serviços de hotelaria a ração premium: a expansão do mercado pet no Brasil

Cada vez mais tutores estão buscando por rações específicas para os pets Crédito: Pexels

Considerando que o Brasil possui uma das maiores populações de animais de estimação do mundo, com cerca de 167,6 milhões de pets, responsáveis por levar o faturamento do setor para R$ 68,9 bilhões em 2023, não é nenhuma surpresa que o mercado voltado a pets no país vem batendo recordes de faturamento a cada ano. É o que aponta um estudo inédito da Equus Capital, consultoria especializada no setor. “Essa vasta base de consumidores potenciais garante uma demanda constante por produtos e serviços relacionados ao bem-estar animal”, destaca Felipe Vasconcelos, sócio da gestora.

O segmento tem mostrado um crescimento robusto. O número de clínicas veterinárias, por exemplo, cresceu 17,4% nos últimos doze meses. “Mas apesar da alta, os desafios dos empreendedores são inerentes. É importante destacar que cerca de 5,9% dos novos estabelecimentos de embelezamento de animais e 4,5% dos pet shops fecham em menos de dois anos após a abertura, evidenciando a importância de uma gestão eficiente para garantir a sustentabilidade dos negócios. No entanto, esses índices são relativamente baixos se comparados a outros segmentos, como o de restaurantes, por exemplo, no qual 50% fecham as portas em até 24 meses”, diz.

No segmento de embelezamento de animais domésticos, o executivo aponta um crescimento de 8,8% no número de novos estabelecimentos, seguido de uma alta de 5,1% no de atacadistas de alimentos para pets. “O setor como um todo está crescendo e também observamos um aumento de 4,4% no número de estabelecimentos de varejo de animais e artigos para pets”, frisa, acrescentando que no atacadista de medicamentos veterinários, a alta foi de 3,7%.

Os pet shops também não se limitam apenas à venda de alimentos e acessórios. Eles oferecem uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo cuidados veterinários, grooming (serviços de estética), medicamentos, brinquedos, e até mesmo serviços de hotelaria para pets.

“Essa diversificação permite que os pet shops atendam a inúmeras necessidades dos tutores, aumentando suas oportunidades de receita. Isso sem mencionar o crescimento vertiginoso do e-commerce pet, serviços de comodidade como entregas programadas e produtos novos, como o plano de saúde para animais de estimação.”

Para ilustrar bem a evolução do setor, Felipe Vasconcellos lembra que, historicamente, os pets eram alimentados com restos de comida dos humanos, até a primeira grande transformação do setor que ocorreu quando os animais passaram a ser alimentados com ração. “Inicialmente, as rações eram simples, mas essa mudança já representava um avanço significativo”.

Petshops apresentam cada vez mais opções para os bichos de estimação Crédito: Shutterstock

A segunda etapa na evolução do setor foi a introdução de vacinas para os pets, melhorando significativamente a saúde animal. “Atualmente, vivemos a terceira onda dessa transformação, motivada por uma mudança demográfica e comportamental, que pode ser facilmente observada: as pessoas estão se casando cada vez mais tarde e tendo menos filhos. Com isso, vemos uma ‘humanização dos pets’, com os tutores cada vez mais preocupados com a qualidade da alimentação e o bem-estar de seus fieis companheiros.”