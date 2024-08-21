Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • De serviços de hotelaria a ração premium: a expansão do mercado pet no Brasil
Mundo pet

De serviços de hotelaria a ração premium: a expansão do mercado pet no Brasil

Segmento pet tem mostrado crescimento robusto, mas também apresenta desafios;  são 167,6 milhões de pets no Brasil

Públicado em 

21 ago 2024 às 19:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

A procura por rações especificas de gatos também são levadas em conta na hora da escolha pelos tutores.
Cada  vez mais tutores estão buscando por rações específicas para os pets Crédito: Pexels
Considerando que o Brasil possui uma das maiores populações de animais de estimação do mundo, com cerca de 167,6 milhões de pets, responsáveis por levar o faturamento do setor para R$ 68,9 bilhões em 2023, não é nenhuma surpresa que o mercado voltado a pets no país vem batendo recordes de faturamento a cada ano. É o que aponta um estudo inédito da Equus Capital, consultoria especializada no setor. “Essa vasta base de consumidores potenciais garante uma demanda constante por produtos e serviços relacionados ao bem-estar animal”, destaca Felipe Vasconcelos, sócio da gestora.
O segmento tem mostrado um crescimento robusto. O número de clínicas veterinárias, por exemplo, cresceu 17,4% nos últimos doze meses. “Mas apesar da alta, os desafios dos empreendedores são inerentes. É importante destacar que cerca de 5,9% dos novos estabelecimentos de embelezamento de animais e 4,5% dos pet shops fecham em menos de dois anos após a abertura, evidenciando a importância de uma gestão eficiente para garantir a sustentabilidade dos negócios. No entanto, esses índices são relativamente baixos se comparados a outros segmentos, como o de restaurantes, por exemplo, no qual 50% fecham as portas em até 24 meses”, diz.
No segmento de embelezamento de animais domésticos, o executivo aponta um crescimento de 8,8% no número de novos estabelecimentos, seguido de uma alta de 5,1% no de atacadistas de alimentos para pets. “O setor como um todo está crescendo e também observamos um aumento de 4,4% no número de estabelecimentos de varejo de animais e artigos para pets”, frisa, acrescentando que no atacadista de medicamentos veterinários, a alta foi de 3,7%.

Veja Também

Dicas de cuidados com os animais nos dias mais frios

5 frutas que os gatos podem ingerir e seus benefícios

Entenda a importância do adestramento do seu animal de estimação

Os pet shops também não se limitam apenas à venda de alimentos e acessórios. Eles oferecem uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo cuidados veterinários, grooming (serviços de estética), medicamentos, brinquedos, e até mesmo serviços de hotelaria para pets.
“Essa diversificação permite que os pet shops atendam a inúmeras necessidades dos tutores, aumentando suas oportunidades de receita. Isso sem mencionar o crescimento vertiginoso do e-commerce pet, serviços de comodidade como entregas programadas e produtos novos, como o plano de saúde para animais de estimação.”
Para ilustrar bem a evolução do setor, Felipe Vasconcellos lembra que, historicamente, os pets eram alimentados com restos de comida dos humanos, até a primeira grande transformação do setor que ocorreu quando os animais passaram a ser alimentados com ração. “Inicialmente, as rações eram simples, mas essa mudança já representava um avanço significativo”.
Cachorro em petshop
Petshops apresentam cada vez mais opções para os bichos de estimação Crédito: Shutterstock
A segunda etapa na evolução do setor foi a introdução de vacinas para os pets, melhorando significativamente a saúde animal. “Atualmente, vivemos a terceira onda dessa transformação, motivada por uma mudança demográfica e comportamental, que pode ser facilmente observada: as pessoas estão se casando cada vez mais tarde e tendo menos filhos. Com isso, vemos uma ‘humanização dos pets’, com os tutores cada vez mais preocupados com a qualidade da alimentação e o bem-estar de seus fieis companheiros.”
“Hoje, está evidente que há uma demanda crescente por alimentos premium, com consumidores exigindo transparência sobre a origem dos ingredientes, optando por produtos orgânicos e preocupando-se com a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos pets, vistos como membros da família. Enfim, é um mercado bastante promissor”, frisa. 

Veja Também

5 benefícios dos passeios para os cachorros

6 dicas para reduzir a agitação do animal ao receber visitas

5 curiosidades surpreendentes sobre os cachorros

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets Gato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados