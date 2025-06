Congelou!

Suíça capixaba? Veja como ficariam pontos turísticos do ES cobertos de neve

Convento da Penha, Buda de Ibiraçu e até a Reta da Penha cobertos de neve. A IA imaginou como seria se nevasse em diversos pontos do Estado

Se você sentiu os pés congelarem ao sair da cama nos últimos dias, você não está sozinho. O frio chegou com força ao Espírito Santo, e o capixaba - pouco acostumado a temperaturas abaixo dos 20°C - já está tirando casaco do armário, tomando chocolate quente e soltando aquele famoso “frio desse jeito, só faltava nevar!”. >

Pois nós, de HZ, resolvemos levar essa ideia um pouquinho a sério. Usamos inteligência artificial para brincar com essa fantasia: e se nevasse no Espírito Santo? O resultado? Uma versão capixaba do Polo Norte, com direito a neve acumulada na mata do Convento da Penha, gelo cobrindo as margens da Orla de Cariacica e flocos caindo suavemente na Reta da Penha.>