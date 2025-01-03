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'Chaves' no SBT recebe novas críticas pela utilização de inteligência artificial

Perfil publicou imagens e criticou o uso da ferramenta. "Se estivesse bem feito não teria anomalia assim"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 13:20

Cena de
Cena de "Chaves" no SBT Crédito: Reprodução/SBT
O SBT recebeu novas críticas pelo uso de inteligência artificial na remasterização da série "Chaves". Na noite dessa quarta-feira (1), o Fórum Chaves, um dos principais perfis dedicados ao programa no país, publicou imagens em sua conta do X e criticou o uso da ferramenta em um episódio específico.
"Se estivesse bem feito não teria anomalia assim. Pausar e encontrar um filme de terror a cada frame aleatório só demonstra o fato já pontuado: isso não é uma remasterização, é apenas um profissional não capacitado mexendo num software que não conhece", afirmou a conta em sua publicação, que gerou repercussão na plataforma.
Os espectadores vêm criticando a prática desde o último mês de novembro, quando as séries "Chaves" e "Chapolin" voltaram a integrar a programação diária do canal.
O SBT já havia se pronunciado sobre o caso, no final de outubro, e afirmou que a ferramenta seguirá sendo utilizada, mas com atenção aos comentários feitos pelo público e "sempre objetivando a reprodução tal como foi captada".

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