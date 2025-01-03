'Chaves' no SBT recebe novas críticas pela utilização de inteligência artificial

Cena de "Chaves" no SBT Crédito: Reprodução/SBT

O SBT recebeu novas críticas pelo uso de inteligência artificial na remasterização da série "Chaves". Na noite dessa quarta-feira (1), o Fórum Chaves, um dos principais perfis dedicados ao programa no país, publicou imagens em sua conta do X e criticou o uso da ferramenta em um episódio específico.

"Se estivesse bem feito não teria anomalia assim. Pausar e encontrar um filme de terror a cada frame aleatório só demonstra o fato já pontuado: isso não é uma remasterização, é apenas um profissional não capacitado mexendo num software que não conhece", afirmou a conta em sua publicação, que gerou repercussão na plataforma.

Os espectadores vêm criticando a prática desde o último mês de novembro, quando as séries "Chaves" e "Chapolin" voltaram a integrar a programação diária do canal.