Filha de Silvio Santos se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT

Daniela Beyruti, 48, comentou a saída de Raul Gil, 86, do SBT. O apresentador teve sua demissão confirmada nesta sexta-feira (6).

A CEO do SBT expressou seu carinho pelo ex-funcionário e a gratidão pelos 14 anos em que ele colaborou com a emissora. "Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história", escreveu ela nos stories de seu Instagram, ao compartilhar uma manchete sobre a saída de Raul.

Daniela também se manifestou sobre o fim do programa Chega Mais, que teve seu fim decretado. "A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história", disse a executiva, citando o trio de apresentadores da atração recém-extinta.

Daniela Beyruti, 48, é a CEO do SBT Crédito: Gabriel Cardoso