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Televisão

Filha de Silvio Santos se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT

Daniela Beyruti, 48, comentou a saída do apresentador da emissora. Demissão foi confirmada nesta sexta-feira (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 13:16

Daniela Beyruti, 48, comentou a saída de Raul Gil, 86, do SBT. O apresentador teve sua demissão confirmada nesta sexta-feira (6).
A CEO do SBT expressou seu carinho pelo ex-funcionário e a gratidão pelos 14 anos em que ele colaborou com a emissora. "Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história", escreveu ela nos stories de seu Instagram, ao compartilhar uma manchete sobre a saída de Raul.
Daniela também se manifestou sobre o fim do programa Chega Mais, que teve seu fim decretado. "A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história", disse a executiva, citando o trio de apresentadores da atração recém-extinta.
Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT
Daniela Beyruti, 48, é a CEO do SBT Crédito: Gabriel Cardoso
Raul Gil comentou mais cedo sua saída do SBT e pareceu encarar positivamente a situação. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar", declarou ele, também por meio do Instagram.

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