Datena fecha contrato com SBT após sair da Band

José Luiz Datena agora está no SBT Crédito: Bruno Santos/ Folhapress

Após deixar a Band, emissora em que permaneceu por 21 anos, o apresentador José Luiz Datena agora faz parte da equipe do SBT. A empresa fundada por Silvio Santos anunciou a contratação de Datena em um comunicado nesta quarta-feira, 4. Ele estará à frente do programa jornalístico Tá na Hora já a partir desta segunda-feira, 9.

O Tá na Hora conta com a participação do Comandante Hamilton e de outros repórteres. Datena celebrou a novidade. "Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência", disse ele, em nota.

A Band confirmou o fim do contrato com Datena no final de novembro. O apresentador, que deixou os trabalhos na emissora para tentar a eleição como prefeito de São Paulo em 2024, já havia confirmado que não retornaria ao comando do Brasil Urgente, atração policial que apresentou por 20 anos.

Datena entrou na emissora em 2003 - com breve hiato entre junho e agosto de 2011, quando ele voltou à Record TV. "Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento", disse a empresa.