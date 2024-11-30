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Televisão

Boninho sobre 'fechar ciclo' na Globo: "Gente, não morri!"

Segundo o diretor, a saída da emissora foi uma decisão de "comum acordo". Ele garante que não ficar muito tempo longe da TV
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 12:36

Boninho, diretor do Big Brother Brasil
Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
Na noite da quarta-feira, 27, o diretor Boninho conversou rapidamente com a imprensa nos bastidores da gravação do especial de Roberto Carlos no Allianz Parque, em São Paulo. Era a última vez que ele dirigia um programa na TV Globo, da qual se desligará no final de dezembro, depois de mais de 40 anos de emissora.
"Eu praticamente nasci dentro da Globo", disse Boninho aos jornalistas. Segundo ele, a saída da emissora foi uma decisão de "comum acordo".

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Depois de responder a perguntas sobre o programa de Roberto Carlos - previsto para ir ao ar no dia 20 de dezembro -, Boninho reagiu com ironia ao questionamento de uma jornalista sobre "fechar um ciclo com chave de ouro" na Globo dirigindo o especial do cantor
"Não estou fechando nada. Não morri, não, gente!", disse. "Simplesmente estou entregando mais um trabalho como sempre entrego. Depois, ano novo, vida nova".
Pelo que Boninho disse, ele não ficará muito tempo longe da TV. "Em janeiro vocês irão saber das novidades", afirmou, sem dar maiores detalhes.
Nos bastidores, especula-se que Boninho negocia com o SBT para assumir a direção de um programa matinal que seria comandado por sua mulher, a atriz e apresentadora Ana Furtado.

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