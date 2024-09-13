Boninho deixa a Globo depois de 40 anos: ‘Seguir outros caminhos’

Boninho deixa a Globo depois de 40 anos Crédito: Marcos Rosa/Globo

O apresentador Boninho anunciou nesta sexta-feira (13) que está deixando a TV Globo, após 40 anos na emissora. "Chegou a hora de voar solo", escreveu ele Instagram. Quem assume o cargo é Rodrigo Dourado, atual diretor artístico de programas como Big Brother Brasil e Estrela da Casa.

No post de despedida, o atual diretor de realities, escreveu que o plano era se aposentar na empresa que faz parte de quem ele é e grande incentivadora da sua paixão. "Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia".

Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobri

Boninho também escreveu que os realities estão sob o cuidado de um profissional que admira, que viu crescer e que foi seu parceiro de diversão por quase 25 anos. "Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo".

Carreira

Boninho, famoso por comandar o Big Brother Brasil e apelidado de "Big Boss", entrou na Globo em 1984 e também esteve à frente de programas como "No Limite", "Hipertensão", "Jogo Duro" e "The Voice Brasil".