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Muita música

Rock in Rio 2024: onde assistir na TV e streaming?

Com Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry e Shawn Mendes, edição será transmitida para quem quer assistir aos shows em casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:59

Rock in Rio 2024 começa neste mês
Rock in Rio 2024 começa neste mês Crédito: Folhapress
O Rock in Rio 2024 chega à Cidade do Rock nesta sexta-feira, 13, e terá seu último show no dia 22, um domingo. Com Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry e Shawn Mendes, a edição deste ano será transmitida para quem desejar assistir aos shows em casa.
Após sete anos com transmissão exclusiva em canais fechados, o festival de música poderá ser visto na televisão aberta. A TV Globo transmitirá o festival com cobertura de Marcos Mion e Kenya Sade, que também fará parte da programação do canal pago Multishow.
Durante os sete dias do festival, mais de 100 apresentações serão transmitidas ao vivo. A cobertura começa às 15h45 no canal Multishow, que exibirá os shows dos palcos Mundo e Sunset, e a partir das 18h45, o Canal Bis levará ao público as performances do Espaço Favela e do New Dance. As transmissões estarão disponíveis no Globoplay, e os assinantes do Globoplay +canais terão o privilégio de assistir aos shows dos palcos Mundo e Sunset em qualidade 4k.

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Na Rede Globo, os apresentadores destacarão os melhores momentos do festival, incluindo os shows mais emocionantes, os pontos altos das apresentações e os destaques de cada noite. Haverá entradas ao vivo durante o evento, logo após o programa Estrela da Casa nos dias de semana, e após o Altas Horas aos sábados. Além disso, uma edição especial está programada para o dia 29, para aqueles que desejam reviver os melhores momentos do festival.
Além dos shows, fãs poderão assistir a um talk show com convidados famosos diretamente do Glass Estúdio, no estande Globoplay. A apresentação será feita pela ex-BBB Fernanda Bande. As conversas poderão ser vistas todos os dias do festival, a partir das 22h30, no Globoplay e no canal do Multishow no YouTube.
A edição é comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio e ocorrerá na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O festival contará com sete palcos: Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village, Supernova e Rota 85.

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