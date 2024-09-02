Festival

Will Smith, após duas décadas afastado da música, vai cantar no Rock in Rio

Smith começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince e se apresenta no mesmo dia de Ed Sheeran
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 08:41

O ator Will Smith Crédito: Reprodução/ Instagram/@willsmith
O ator Will Smith, que também tem uma carreira paralela na música, virá ao Brasil neste mês de setembro para cantar no Rock in Rio. O anúncio foi feito em entrevista de Smith ao Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, e confirmado em comunicado à imprensa enviado pelo festival.
Smith começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que rendeu o primeiro Grammy da história para um rapper. Em 1997, ele iniciou a sua carreira solo, que rendeu hits como "Men in Black" e "Gettin Jiggy With It".
Depois de um período conciliando ambas as carreiras, ele passou a se dedicar mais aos filmes. Seu retorno à música aconteceu neste ano.
Smith vai se apresentar no palco Sunset, no dia 19, que tem como headliner Ed Sheeran, além de shows de Charlie Puth e Joss Stone. Ainda há ingressos à venda, no site do festival, por R$ 795.

