MC Maneirinho diz que Exaltasamba e Natiruts estariam em seu festival dos sonhos

Um dos grandes nomes do rap nacional, MC Maneirinho desembarcou em Vitória nesta sexta-feira (30). O artista vai se apresentar no Boom Rap Festival, que acontece neste sábado (31), no Estádio Kleber Andrade, com um line-up de peso. Matuê, Djonga, Cabelinho e Budah são algumas das atrações do festival.
HZ aproveitou a vinda - um pouco mais cedo - de Maneirinho para fazer uma brincadeira. brincadeiras. Inspirado na música “7 Meiota”, nós pedimos para o cantor montar um line-up dos sonhos, caso tivesse seu próprio festival de música. Entre nomes curiosos como Exaltasamba e Natiruts, o rapper surpreendeu nas escolhas.
O evento
O Boom Rap Festival acontece neste sábado (31), a partir das 16 horas, no estádio Kleber Andrade. No palco estarão Budah, Matuê, MC Cabelinho, Ryan SP, Djonga, Cone Crew, TZ da Coronel, Teto, MC Maneirinho, Chefin e Dudu MC.