Catia Paganote revela detalhes do documentário das paquitas e fala sobre vida no ES

Catia Paganote: "O lugar que eu mais amo é a pousada do meu marido, que fica em Guarapari. Lá é meu lugar de paz, meu lugar preferido para descansar e muita gente chega lá pra me ver, me abraçar. Se tornou meu local de aconchego e acolhimento. O ES é muito lindo, amo todos os pontos turísticos e adoro conhecer restaurantes por aí, mas destaco em especial o Convento da Penha. Lá é incrível, sempre levo meus amigos de outros estados para conhecerem o convento."