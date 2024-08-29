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Nostalgia

Vila Velha recebe turnê comemorativa aos 30 anos do Soweto

Com três horas de show, o grupo que revelou o cantor Belo se apresenta no Parque da Prainha no feriado de 7 de setembro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 11:00

Com 3 horas de show, o grupo que revelou o cantor Belo se apresenta no Parque da Prainha no feriado de 7 de setembro
Com 3 horas de show, o grupo que revelou o cantor Belo se apresenta no Parque da Prainha no feriado de 7 de setembro Crédito: Thaís Marques
Três horas de show com muita nostalgia e grandes sucessos que marcaram gerações. Assim será o show que o Soweto fará no Parque da Prainha, em Vila Velha, no dia 7 de setembro. O grupo está em turnê comemorativa pelos 30 anos de carreira.
Hits como “Mundo de Oz”, “Tempo de Aprender”, “Derê” e “Farol das Estrelas” fazem parte do repertório do show, garantindo uma noite única para o público amante do samba e do pagode.
A turnê comemorativa levará aos palcos a formação completa do grupo, inclusive com a presença do cantor Belo, após 23 anos. O Soweto é um dos pilares do pagode dos anos 1990 e promete relembrar e reviver momentos que ficaram marcados na história da música brasileira, e, claro, escrever novos capítulos na trajetória do pagode.

A HISTÓRIA DO GRUPO

Da zona leste de São Paulo para o mundo! Esse era o destino traçado para um grupo de jovens que se reuniam para tocar pagode e se divertir com os amigos. Formado por Crisevertom, Robson Buiu, Claudinho Oliveira, Digo, Marcinho e Belo, o Soweto surgiu em barzinhos cantando sucessos de artistas referência para os integrantes. O nome veio de uma música e é uma homenagem a Djavan.
O primeiro disco saiu em 1995, pela gravadora independente Five Star, intitulado Vento dos Areais. O CD teve boa repercussão, mas vendeu menos do que poderia esperar, entretanto, tal trabalho atraiu a atenção de uma gravadora multinacional e o grupo foi contratado pela EMI.
Vila Velha recebe turnê comemorativa aos 30 anos do Soweto
Vila Velha recebe turnê comemorativa aos 30 anos do Soweto Crédito: Thaís Marques
No ano seguinte, Soweto gravou seu segundo disco: Refém do Coração, e enquanto o grupo aguardava ansioso por seu lançamento, uma tragédia se abateu sobre eles: em julho de 1997, Robson Buiú foi assassinado durante uma tentativa de assalto, quinze dias antes do lançamento do álbum. Neste momento, Marcelo Pires, o Belo, foi convidado para assumir os vocais. Apesar da tragédia, o segundo disco do Soweto vendeu 100 mil cópias em apenas três meses de lançamento, proporcionando ao grupo seu primeiro disco de ouro.
Em 1999, o terceiro disco intitulado Farol das Estrelas vendeu 1 milhão e meio de cópias, ganhando assim um Disco de Diamante. No ano seguinte, o vocalista Belo deixa o grupo para seguir carreira solo, sendo substituído por Henrique Santos.
Ainda em 2000, Soweto lança Fotografia, quarto álbum do grupo, e último pela EMI. Sucessos como “Amor Demais”, “Boa Sorte” e “Fotografia” renderam mais de 150 mil cópias vendidas.
No final de 2011, Dado Oliveira assume os vocais do grupo que passa a trilhar um novo caminho. Após algumas mudanças na formação e alguns trabalhos lançados, Soweto se reúne com Belo, que construiu uma sólida carreira solo, e juntos vão celebrar a trajetória de um dos maiores grupos de pagode do Brasil e marcar mais uma época.

SERVIÇO

  • Soweto – Turnê 30 anos
  • Data: 07 de setembro, (sábado)
  • Local: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Abertura dos portões: 16h
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: a partir de R$90, pelo site Bilheteria Digital

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