Tradicional Sarau da Barão vai ocupar outro espaço no Centro de Vitória em setembro

O Sarau da Barão é realizado sempre na primeira quinta-feira de cada mês Crédito: Reprodução Instagram @saraudabarao / Mari Eliert

O Sarau da Barão, evento consagrado no cenário cultural capixaba, prepara uma edição especial com o tema "Poeme-se" no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. O evento acontece dia 5 de setembro, quinta-feira, a partir das 19h. Combinando música, poesia e o envolvimento de artistas que são parceiros de longa data, o sarau vai celebrar a poesia em todas as suas formas.

Desde sua criação em 2015, o Sarau da Barão tem realizado um trajeto poético pelo Centro de Vitória, ocupando diferentes locais e levando arte a cada um deles. Embora a Rua Barão de Monjardim seja o lar do coração do Sarau, edições anteriores já foram realizadas em lugares como a Casa Porto, Casa da Barão, calçada da Banca da Cultura, Praça Getúlio Vargas, Espaço Thelema e a biblioteca do Sesc Glória. Com isso, o evento reforça sua capacidade de se adaptar e florescer em qualquer espaço que acolha a arte.

A idealizadora do projeto, Ruth Rangel, expressa sua satisfação em ver o Sarau da Barão reconhecido não apenas pelo público, mas também por instituições culturais.

“Percorrer esse caminho poético e ser acolhido por espaços tão diversos e culturalmente significativos do Centro Histórico de Vitória, ao longo desses nove anos de existência do Sarau da Barão, é algo que aquece o meu coração. Retornar ao Espaço Thelema, em especial, para uma edição com artistas que também têm uma história com esse lugar, torna essa noite ainda mais especial para mim”

Nesta edição, o público poderá desfrutar de apresentações especiais do músico Sandrera, da cantora Sthelo e da escritora Thalia Peçanha. Além disso, o microfone estará aberto para todos que quiserem compartilhar suas poesias, músicas ou qualquer outra forma de expressão artística.

O Sarau da Barão, realizado sempre na primeira quinta-feira de cada mês, já se tornou um ponto de encontro para escritores, poetas, artistas e amantes da literatura em Vitória. Os encontros são gratuitos e abertos ao público, criando um espaço para a poesia, música e diálogos. Em 2021, o Sarau foi reconhecido como um Ponto de Cultura, consolidando ainda mais seu papel na democratização do acesso e na difusão da produção literária local.

Edição de setembro do Sarau acontecerá no Espaço Thelema, no Centro de Vitória Crédito: Vagna Ganen / Reprodução Instagram @saraudabarao / Mari Eliert

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