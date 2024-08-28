Documentário "Corpo-Jucu" revela a conexão ancestral entre o Rio Jucu e o congo em exibição gratuita Crédito: Weber Cooper

A Barra do Jucu, em Vila Velha, será palco da estreia do curta-metragem "Corpo-Jucu", que será exibido de forma gratuita no próximo domingo, 1º de setembro, às 17h, no Café e Bistrô Andorinhas. O filme, que explora a profunda conexão ancestral entre o Rio Jucu e o congo capixaba, promete encantar o público com sua poética e energia, revelando a força cultural e natural da região.

O documentário é uma criação dos artistas da dança Abayomi, Gracielle Monteiro e Jordan Fernandes, que, a partir de suas pesquisas realizadas em uma Residência Artística na Barra do Jucu, iniciada em março de 2024, desenvolveram um trabalho que vai além da simples representação visual. Em "Corpo-Jucu", o Rio Jucu é tratado como um ser ancestral, com uma presença transformadora, que influencia e é influenciado por todos que dele se aproximam.

Weber Cooper, Diretor Geral do projeto e coreógrafo, destaca que a obra é baseada em estudos de Ecoperformance e Congo Capixaba. "O Rio Jucu é um ser ancestral com o qual estamos profundamente conectados. Somos rio! Nos afetamos por sua presença, corporificando estados sensíveis, sutis e em transformação", comenta Cooper, que também ministrou oficinas de Ecoperformance durante o projeto.

Filme sobre Rio Jucu e congo capixaba estreia na Barra do Jucu Crédito: Weber Cooper

Além da Ecoperformance, o filme se aprofunda na tradição do Congo Capixaba, com práticas de dança e musicalidade orientadas por Marina Vieira Sampaio, filha de Dona Dorinha, da icônica banda de congo Tambor Jacaranema. Essas práticas foram essenciais para investigar o ritmo capixaba e construir a presença cultural no filme.

O lançamento de "Corpo-Jucu" conta com o apoio do Edital de Artes Cênicas da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e promete ser um marco cultural, destacando a importância do rio Jucu, que não apenas abastece 25% do estado, mas também é uma fonte inesgotável de inspiração e identidade para os capixabas.

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