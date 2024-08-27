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Oportunidade

Edital vai destinar R$ 400 mil a artistas capixabas; saiba como se inscrever

40 projetos serão premiados. Podem participar artistas, detentores e grupos da cultura popular regional do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 13:30

Festa Caboclo Bernardo, um dos projetos já beneficiados pelo edital
Festa Caboclo Bernardo, um dos projetos já beneficiados pelo edital Crédito: Claraboia Imagens
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Edital Museu Vale Apoia, voltado à cultura popular. Serão R$ 400 mil destinados a artistas, detentores e grupos da cultura popular regional do Espírito Santo. A premiação vai contemplar, exclusivamente, projetos do Estado, que abriga um dos quatro centros culturais que integram o Instituto Cultural Vale.
O edital selecionará propostas em diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. Serão 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas locais.
Segundo o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, o Edital Museu Vale Apoia 2024 visa reforçar o compromisso com a diversidade de produções e agentes da cultura. O projeto é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
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Vale Música Crédito: Fabio Prieto
“Reconhecer a pluralidade artística popular existente no Brasil é um dos objetivos que norteiam nosso trabalho. É um apoio à valiosa contribuição de produtores e fazedores de cultura, que mantêm tradições e saberes nos estados onde atuamos”, afirma Hugo.
Em sua terceira edição no ES, o Edital Apoia já beneficiou cerca de 80 projetos em 32 municípios do estado, entre espaços culturais, bandas de congo, artes circenses, comunidades quilombolas, companhias de dança, grupos de teatro e artesãos.
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de agosto e 26 de setembro no site do Museu Vale - onde consta o edital completo, e via WhatsApp através do envio de material (vídeo e foto) e documentação (ficha de inscrição e declarações) para o número (27) 99277-4474.

SERVIÇO

  • Edital Museu Vale Apoia 
  • Inscrições: até 26 de setembro de 2024
  • Informações: através do site ou pelo Whatsapp: (27) 99277-4474

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