Edital vai destinar R$ 400 mil a artistas capixabas; saiba como se inscrever

Festa Caboclo Bernardo, um dos projetos já beneficiados pelo edital Crédito: Claraboia Imagens

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Edital Museu Vale Apoia, voltado à cultura popular. Serão R$ 400 mil destinados a artistas, detentores e grupos da cultura popular regional do Espírito Santo. A premiação vai contemplar, exclusivamente, projetos do Estado, que abriga um dos quatro centros culturais que integram o Instituto Cultural Vale.

O edital selecionará propostas em diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. Serão 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas locais.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, o Edital Museu Vale Apoia 2024 visa reforçar o compromisso com a diversidade de produções e agentes da cultura. O projeto é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Vale Música Crédito: Fabio Prieto

“Reconhecer a pluralidade artística popular existente no Brasil é um dos objetivos que norteiam nosso trabalho. É um apoio à valiosa contribuição de produtores e fazedores de cultura, que mantêm tradições e saberes nos estados onde atuamos”, afirma Hugo.

Em sua terceira edição no ES, o Edital Apoia já beneficiou cerca de 80 projetos em 32 municípios do estado, entre espaços culturais, bandas de congo, artes circenses, comunidades quilombolas, companhias de dança, grupos de teatro e artesãos.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de agosto e 26 de setembro no site do Museu Vale - onde consta o edital completo, e via WhatsApp através do envio de material (vídeo e foto) e documentação (ficha de inscrição e declarações) para o número (27) 99277-4474.

SERVIÇO