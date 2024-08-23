"Uma viagem musical e cultural", afirma Deborah Colker sobre espetáculo em Vitória

Deborah Colker: "Olha… essa é difícil! Em geral, eu tenho um carinho especial pelas obras que mudaram o rumo da companhia, como foi o caso de Velox e Rota, que marcaram o início dessa trajetória, logo depois Nó, que foi nossa primeira grande mudança, entrando no terreno dos desejos e de um trabalho que entrava mais no campo emocional, das sensações humanas. Tatyana também me marcou porque é onde eu começo a contar histórias e desenvolver dramaturgias. E Cão Sem Plumas, que foi o início da trilogia das minhas últimas obras. Mas no final, não tem jeito, eu acabo tendo uma predileção pelo filho novo (risos), e Sagração tem ocupado um lugar muito bacana, porque depois de Cão Sem Plumas e Cura, que foram espetáculos que tratavam de temas tão densos, minha ideia nessa obra, apesar de também desenvolver um tema importante e urgente, foi sagrar, celebrar."