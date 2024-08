Deborah Colker traz espetáculo 'Sagração' para Vitória em setembro

Vitória será palco de um dos espetáculos mais aguardados do ano. Nos dias 13 e 14 de setembro, o Teatro Universitário da Ufes receberá "Sagração", montagem que celebra os 30 anos da Companhia de Dança Deborah Colker. Os ingressos já estão à venda na plataforma LeBillet e na bilheteria do teatro.



Dirigido pela renomada coreógrafa Deborah Colker, 'Sagração' é uma livre adaptação de 'A Sagração da Primavera', obra composta pelo russo Igor Stravinsky e originalmente apresentada em Paris em 1913. A montagem original ganhou projeção mundial com a coreografia de Vaslav Nijinsky e a produção de Sergei Diaghilev para os Ballets Russes. A composição de Stravinsky é considerada revolucionária por introduzir estruturas rítmicas e harmônicas inovadoras.