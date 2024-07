Formemus 2024 divulga programação com palestras, rodada de negócios e shows

Bella Matar e Rodrigo Mancusi são atrações do Formemus 2024. Crédito: Melina Furlan/ Millena Rosado

O Formemus chega à sua sexta edição e acontece entre os dias 7 e 10 de agosto, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória. O evento traz para esta edição mais de 50 curadores, players e empresários do mercado musical de todo o país.



Com painéis, palestras, shows, mostras e rodada de negócios, o evento se firma como uma plataforma de desenvolvimento de territórios, elevando o conhecimento dos artistas, produtores e técnicos, fortalecendo relações e ampliando as possibilidades de negócios. "Queremos proporcionar encontros e vivências únicas e transformadoras para todos os profissionais e artistas envolvidos”, diz Daniel Morelo, diretor do projeto.

De acordo com Daniel Morelo, o evento promete fomentar discussões importantes para o mercado musical, como a importância dos territórios criativos, cases importantes da música no audiovisual, circulação internacional, lançamentos digitais, direitos autorais, estratégias de divulgação, tendências e estéticas na música, entre outros.

Durante os quatro dias de evento, os participantes irão se conectar com nomes do mercado, como Aloysio Reis (Managing Director da Sony/ATV do Brasil), Ariel Quirino (Head de Comunicação de Dulce Maria), César MC (artista), Bruna Campos (especialista em direitos autorais), Tony Aiex (TMDQA), Juliana Medeiros (Produção Musical da Rede Globo), Flávia Cesar (Warner Chappell Music), Naila Agostinho (Sony Music Brasil), Liv Brandão (Billboard Brasil), entre outros.

No dia 7 de agosto (quarta-feira), o evento é dedicado ao Pitching Musical, onde nove artistas selecionados se apresentam para os players e curadores, recebendo feedbacks valiosos para suas carreiras. Esta ação será aberta ao público como ouvintes. Foram selecionados Anastácia, Bella Mattar, Do Carmo, Herança Negra e Maré Tardia, do Espírito Santo; Bemti, Josy.Anne e Rodrigo Mancusi, de São Paulo; e Vinaa, do Maranhão.

Formemus 2024: o maior evento do mercado musical do ES acontece em agosto. Crédito: Divulgação

De quinta a sábado, o evento contempla as demais atividades, sempre a partir das 13 horas. No final do dia, o público poderá conferir showcases de artistas como Caju (ES), Enme (MA), Estela Ceregatti (MT), Flor ET (RS), Gastação Infinita (ES), JaySant’ (ES), Lorena Nunes (CE), Núbia (MA), OXE (AL), Siamese (PR), Zudizilla (RS), além de César MC e do projeto Elas, formado por Afronta, Caju, Eloá Puri e Ada Koffi.

A inscrição para participar do evento está aberta e é gratuita. Para as ações da conferência, o credenciamento é obrigatório. Todos os credenciados têm entrada garantida nos shows, que são abertos ao público, com entrada limitada à capacidade do espaço. Para showcases e shows, que acontecem a partir das 19h, a entrada é gratuita e aberta ao público geral.

Serviço

Formemus 2024

Local: Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 07 a 10 de agosto de 2024

07 a 10 de agosto de 2024 Credenciamento gratuito e mais informações: www.formemus.com.br

