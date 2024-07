Alexandre Pires traz ao ES última turnê com Só Pra Contrariar

Só Pra Contrariar desembarca no ES para turnê de despedida. Crédito: Divulgação

A volta triunfal aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar marca o fim de uma era. Após passar por várias cidades, a turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” chega à Vila Velha no dia 10 de agosto, no estacionamento do Shopping Vila Velha.



Com ingressos a partir de R$ 120 (área VIP, meia), disponíveis no site Bilheteria Digital, essa será a última chance de ver Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó juntos outra vez, em sua formação clássica.

Quem viveu o final dos anos 80 e início da década de 90, sabe muito bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e assim, conquistaram o país rapidamente. Após anos em carreira solo, Alexandre Pires demonstra alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”.

“Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, destaca Alexandre.

NOSTALGIA

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows, muitos prêmios e vários sucessos na memória do povo, a banda consagrou diversos hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.

“SPC Acústico 2 - O Último Encontro” é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD “Só pra Contrariar - Acústico”. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

AMIGOS DO PAGODE

Formado em Uberlândia (MG), tendo Alexandre Pires como cantor principal, o grupo Só Pra Contrariar (SPC) despontou no início da década de 90 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode em todo o país.

O álbum Só pra Contrariar, de 1997, vendeu mais de 3 milhões de cópias, se tornando o quarto disco mais vendido da história da música brasileira. Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, mas o pagode seguiu forte com a banda. O irmão Fernando Pires retornou aos vocais, mantendo sempre intensa agenda de shows.

Alexandre Pires e a banda Só Pra Contrariar . Crédito: Divulgação

Mais do que comemorar os 25 anos do grupo, a despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, retomando a formação que foi um dos expoentes do pagode romântico dos anos 1990, relembra um tempo em que os amigos do Triângulo Mineiro se reuniam apenas pela amizade e o prazer de tocar.

SERVIÇO

“SPC Acústico 2 - O Último Encontro”

Quando: 10 de agosto, (sábado)

10 de agosto, (sábado) Horário: 20h

20h Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves





Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves INGRESSOS

Área Vip (4º lote): R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) e R$ 140 (solidário – obrigatório doação de 1kg alimento).

Área Vip Open Bar: ESGOTADO

Mesas para 4 pessoas: Setor Bronze: (1º lote): R$ 1.200, Setor Prata: (1º lote): R$ 1.500, Setor Diamante: (1º lote): R$ 3.000

Ponto de venda: Bilheteria Digital

