Festival gratuito agita Conceição da Barra com mais de 40 atrações

Conceição da Barra será palco da 10ª edição do Pocar Festival de Cultura, que acontecerá de 1º a 4 de agosto de 2024. Consolidado como uma referência na cena cultural capixaba, o evento é gratuito e promete movimentar a cidade com mais de 40 atrações, contemplando diversas linguagens artísticas.



Este ano, o festival contará com apresentações de música, teatro, dança, cultura popular tradicional, circo, cinema, literatura e artes plásticas. Além disso, serão oferecidas oficinas, rodas de conversa e atividades de formação, proporcionando uma rica experiência cultural para os participantes.

Entre as principais atrações, destacam-se a cantora e compositora pernambucana Lia de Itamaracá e a poeta e atriz Elisa Lucinda. Conhecida como a mais famosa cirandeira do Brasil, Lia de Itamaracá se apresentará no sábado (3), às 20h30, no Palco Maria Fumaça, junto com a Orquestra Jovem Capixaba – Edição Orquestra da Quebrada, sob a regência do maestro Eduardo Lucas.

Na área das artes cênicas, destacam-se o espetáculo teatral “Trupe Sons do Brasil”, Rosana Mont’Alverne, Grupo Z de Teatro, Coletivo Ato Falho, Cia Nós de Teatro e Cia Circunstância.

Entre as atrações circenses, estão Lacarta Circo Teatro, com o espetáculo “Os Ciclistas Excêntricos”, e Rodrigo Robleño, com “Viralata: O Palhaço tá solto”.

O Grupo Andora, com 16 anos de atuação nas danças afro-brasileiras, apresentará “Reisado de Maracatu”. A Mostra Pocar de Cinema e o projeto Literatura a Quilo, da Editora Cousa, também integram a programação.

“O Pocar é um ajuntamento de forças, de linguagens, de cultura, uma mostra da diversidade cultural capixaba e brasileira”, afirma Didito Camillo, coordenador do festival.

Organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz, o Pocar promove o encontro entre a cultura popular local e grupos de teatro, música e dança do Brasil e do exterior, oferecendo uma programação cultural e artística gratuita ao público.

Além de trazer alegria e diversão aos moradores de Conceição da Barra, o evento fomenta a arte e o turismo na cidade, gerando empregos e movimentando a economia local. “O Pocar é importante para Conceição da Barra e para o Espírito Santo por permitir à cultura capixaba se mostrar para o público e para artistas de outros lugares, que vêm conhecer e reconhecer a identidade capixaba e dialogar com ela”, conclui Camillo.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (1/08)

Cozinha Industrial

15h – Espetáculo teatral “Trupe Sons do Brasil”

Praça da Matriz até a Beira do Cais

20h – Cortejo da Chegança

Jongo de São Cosme e Damião

Jongo de Nossa Senhora Aparecida

AfroBatucada

Banda Pôr do Sol

Barroco Jazz Band

Artistas Convidados

Beira do Cais

20h30 – Cerimônia de abertura

Mostra dos alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz

Palco Maria Fumaça

21h – Show “Una Noche en La Habana”, com a banda Habana Vieja

Beira do Cais

23h30 – Show com Gustavo Hemaidan e Banda

SEXTA-FEIRA (2/08)

Feira da Praça São Pedro

9h30 – Espetáculo circense “ViraLata: O Palhaço tá Solto”- Rodrigo Robleño

10h – Literatura a Quilo – Editora Cousa

10h30 – Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro “Mestre Mirtinho”

ABLA- Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra

14h a 15h30 – Vivência de percussão orgânica com Fábio Carvalho

Cozinha Industrial

15h – Espetáculo “Mentiras que contam verdades”- Rosana Mont’Alverne, Instituto Cultural Aletria

Beira do Cais

16h – Show com OutSiders Trip

17h30 – Show com OGÓ

Praça da Matriz

19h – Espetáculo teatral “O Grande Circo Ínfimo”, com o Grupo Z de Teatro

20h – Espetáculo “Na Boca da Palavra”, com Elisa Lucinda e Geovana Pires

Palco Maria Fumaça

21h – Show “Ah Lekah Txori” – Eloá Puri

Barroco Jazz Band (cortejo)

22h30 – Show com Cainã e a Vizinhança do Espelho

Beira do Cais

23h30 – Show com “Fogumano”

SÁBADO (3/08)

ABLA – Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra

Das 9h às 12h – Vivência com o grupo de Congo Madalenas do Jucu

Próximo à Cabana Kaique

11h – Espetáculo teatral “Se Nós Fossemos Peixes” – Coletivo Ato Falho e a Cia. Nós de Teatro

ABLA – Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra

Das 14h às 15h – Roda de conversa “Composição indígena contemporânea como instrumento de memória” – com Eloá Puri

Beira do Cais

15h15 – Show Ancestria – com Maíra Lana, Victor Fernandes e Tiago Valentim

16h30 – Show Samba de Mesa: Silvia Gomes convida Fernando Procópio

Praça da Matriz

18h – Mostra Oficinas Dramáticas – Coletivo Elas Tramam

18h30 – Mostra Pocar de Cinema – Curta-metragem “Emaranhadas”, de Lara Sartório e Mariana Costa

19h – Roda de Histórias, Causos e Melodias – Adriana Maciel, Rosana Mont’Alverne, Marcelino Xibil e o duo “De Viola e Rabeca “ (Jeferson Leite e Rafael Gonzá)

20h – Espetáculo de dança “Reisado de maracatu”, com o Grupo Andora

Palco Maria Fumaça

20h30 – Show “Orquestra Jovem Capixaba – Edição Orquestra da Quebrada convida Lia de Itamaracá”

Praça da Matriz

22h – Espetáculo “Batalha”- Cia. Circunstância

Palco Maria Fumaça

22h30 – Show “Quintal – AfroCongoBeat” , de Fábio Carvalho

Beira do Cais

23h59 – Show com Saulo Camilo e Banda

DOMINGO (4/08)

Próximo à Cabana Kaique

11h – Espetáculo circense “Os Ciclistas Excêntricos”, com a Lacarta Circo Teatro

Restaurante do Pintinho

12h – Festa de encerramento

Grupo de Congo Madalenas do Jucu

Roda de Samba – Grupo ExplodeSamba, com a participação de Fabíola Guimarães

“Ajuntamento POCAR”

SOBRE O FESTIVAL

O Pocar Festival de Cultura tem histórico de luta e celebração em Conceição da Barra. Sua primeira edição ocorreu há 11 anos, entre 24 e 30 de janeiro de 2013, em comemoração ao reconhecimento como Patrimônio Histórico e Artístico do Espírito Santo do conjunto arquitetônico que abrange a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a praça e as casas do entorno e o Cais do Porto, à beira do Rio Cricaré.

O tombamento definitivo, que garante a proteção ao patrimônio, havia sido garantido pelo Conselho Estadual de Cultura no dia 7 de janeiro, após pressão e mobilização de moradores em protesto ao projeto iniciado pela prefeitura, que visava à transformação da praça em um estacionamento.

A obra foi embargada, o patrimônio protegido e hoje muitas das edificações históricas vêm sendo cuidadas e revalorizadas por moradores e comerciantes.

De lá pra cá, o festival, que surgiu sem recursos, a partir da organização da comunidade com artistas solidários à causa, cresceu e consolidou-se em termos de estrutura, público e visibilidade, tornando-se uma referência no calendário de festivais culturais do Espírito Santo.

POCAR FESTIVAL DE CULTURA

Quando: de 1º a 4 de agosto de 2024

Onde: nas ruas e praças da cidade de Conceição da Barra

Entrada gratuita.



