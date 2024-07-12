Conceição da Barra: Festival Pocar anuncia rainha da ciranda como atração

Lia de Itamaracá é considerada a mais famosa cirandeira do Brasil Crédito: Divulgação

A 11ª edição do Pocar Festival de Cultura 2024 já tem data e atrações definidas. Referência na cena cultural do Espírito Santo, o evento vai acontecer de 1 a 4 de agosto, em Conceição da Barra, litoral Norte do Estado, com uma série de atividades gratuitas nas áreas de música, teatro, circo, cinema, literatura e artes plásticas, entre outras linguagens.

Neste ano, o festival contará com a apresentação da cantora e compositora pernambucana Lia de Itamaracá, considerada a mais famosa cirandeira do Brasil. Com 80 anos de idade, a artista vai se apresentar com a Orquestra Jovem Capixaba – Edição Orquestra da Quebrada, sob a regência do maestro Eduardo Lucas.

O espetáculo irá acontecer no dia 3 de agosto, às 20h30, no Palco Maria Fumaça, localizado na praça central da cidade.

CIRANDEIRA

Patrimônio vivo do estado de Pernambuco, Lia de Itamaracá é reconhecida por sua atuação como divulgadora da ciranda no Brasil e no exterior. Nascida em uma família pobre, seu contato com a música se deu por meio dos folguedos católicos celebrados na Ilha de Itamaracá, nos quais aprendeu loas e canções.

Lia de Itamaracá vai estar na 11º edição do Pocar Crédito: Divulgação

Sua inserção na cena musical ocorre nos anos 1970, momento em que a ciranda conquista visibilidade nos meios de comunicação. Sua voz chega ao disco apenas em 1977, com o LP “Rainha da Ciranda”, que traz o sucesso “Moça Namoradeira”.

Após um hiato de 30 anos sem gravar, seu nome voltou a receber a atenção da mídia em 1998 com a participação no evento Abril Pro Rock, em Olinda. Em 2000, lançou seu segundo disco “Eu sou Lia”. A partir daquele momento, Lia de Itamaracá conquista projeção internacional, com turnês na Europa e músicas sampleadas por DJs. Completam a sua discografia os álbuns “Ciranda de Ritmos” (2008), com incursões no frevo, coco e maracatu, e “Ciranda sem Fim” (2019), produzido pelo DJ Dolores.

ATRAÇÕES

Outras atrações confirmadas para o Pocar Festival de Cultura são Fábio Carvalho e banda , a cantora Eloá Puri, a Barroco Jazz Band (MG), a Banda de Congo Madalenas do Jucu e o Jongo de São Cosme e Damião. Em breve a produção do evento divulgará a programação completa.

Fábio Carvalho estará no Pocar Crédito: Roberto Burura

“O Pocar é um ajuntamento de forças, de linguagens, de cultura, uma mostra da diversidade cultural capixaba e brasileira”, celebra Didito Camillo, coordenador do festival, organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz. Com sede em Conceição da Barra, a entidade possui atualmente uma escola de arte e cultura no município, realizando aulas e oficinas de formação para crianças e adultos em artes como violino, coral, capoeira, teatro e jongo.

SERVIÇO