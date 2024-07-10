Vital 2024 tem 70% dos ingressos vendidos; saiba como garantir

Os foliões que ainda não garantiram seus ingressos para o Vital 2024, programado para os dias 16 e 17 de agosto no Sambão do Povo, em Vitória, precisam se apressar. Com mais de 70% dos ingressos já vendidos, alguns setores estão quase esgotados desta edição especial de 30 anos.
Os novos valores partem de R$ 55 (meia/arquibancada) e estão disponíveis no site da Blueticket e na Nuvem Store, na Praia do Canto.
O evento contará com um line-up de peso, incluindo Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Léo Santana, enquanto os camarotes terão atrações exclusivas. Um dos destaques é o camarote Pega no Cavaco, que terá Psirico, Parangolé, Kamisa 10, Di Propósito, Sambadm, Samba Jr, Pele Morena e Frazão confirmados no palco.
Cada camarote terá seu espaço, mas as atrações do Muvuka e Pega no Cavaco serão divididas. Então o pagode e o funk capixaba estarão reunidos nos mais novos camarotes da avenida da folia. Lukão, Beleite e Koreia são alguns dos nomes que estão garantidos no Muvuka.
SERVIÇO
- VITAL 2024
- Quando: 16 e 17 de agosto, no sambódromo de Vitória
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: à venda no site Blueticket.com.br e no ponto físico Nuvem Concept Store - R. Celso Calmon, 160 - Praia do Canto, Vitória
- Valores:
- ARQUIBANCADA
- R$ 60,50 (sexta ou sábado) e R$ 99,00 (os dois dias)
- BLOCO VITAL:
- Atrações: Bell Marques e Leo Santana (sexta) / Durval Lelys, Xanddy e Tomate (sábado)
- Sexta: R$ 275
- Sábado: R$253
- Combo sexta + sábado: R$ 506
- CAMAROTE NA VISTA:
- Atrações: É O Tchan, Arca de Noé, André Lellis e Alexandre Peixe (sexta) / Banda Eva, Timbalada e Suba Crew (sábado)
- Sexta: R$ 297
- Sábado: R$ 275
- Combo sexta + sábado: R$ 550
- Combo sexta + Bloco Vital: R$ 528
- Combo sábado + Bloco Vital: R$ 484
- Combo sexta e sábado + 2 dias de Bloco Vital: R$ 968
- CAMAROTE PEGA NO CAVACO:
- Atrações: Kamisa 10, Pisirico, SambaJr e SambaDM (sexta) / Di Propósito, Parangolé, Pele Morena e Frazão (sábado)
- Sexta: R$ 132
- Sábado: R$ 132
- Combo sexta + sábado R$ 242
- Combo sexta + Bloco Vital: R$ 363
- Combo sábado + Bloco Vital: R$ 341
- Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 660
- CAMAROTE MUVUKA:
- Atrações: Psirico, Beleite, Kamisa 10, Koreia, DJ Nanzin (residente) (sexta) / Di Proposito, Parangolé, Pertoz, Lukão, DJ Nanzin
- Sexta: R$ 132
- Sábado: R$ 132
- Combo sexta + sábado: R$ 242
- Combo sexta + Bloco Vital: R$ 363
- Combo sábado + Bloco Vital: R$ 341
- Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 660
- CAMAROTE BARLAVENTO/LAJE DO REPIQUE:
- Atrações: Pedro Costa, Freelance, DJ Luuh, DJ Bunny (sexta) / Rafael Reis, Sambadm, DJ Leandro Netto, DJ Anderson Baduh (sábado)
- Sexta: R$ 143
- Sábado: R$ 143
- Combo sexta + sábado: R$ 264
- Combo sexta + Bloco Vital: R$ 374
- Combo sábado + Bloco Vital: R$ 352
- Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 682
- CAMAROTE FERVÔ:
- Atrações: Babado Novo, Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides, Lilian Lomeu (sexta) / Carla Cristina, Karol Figueiredo, Bruno Martini, Monia Lombardi (sábado)
- Sexta: R$ 220 (com direito ao bloco E Ferveu)
- Sábado: R$ 319 (com direito a open bar premium)
- Combo sexta + sábado: R$ 473
- Não há combo com Bloco do Vital (cliente deve comprar em separado o Bloco caso queira usufruir do espaço)
*Valores de lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio