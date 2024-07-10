  • Vital 2024 tem 70% dos ingressos vendidos; saiba como garantir
Tá chegando!

Vital 2024 tem 70% dos ingressos vendidos; saiba como garantir

Edição de 30 anos acontece nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo. Novos valores partem de R$ 55 (meia/arquibancada)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 11:48

Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu nos dia 15 e 16 de sembro, no Sambão do Povo
Primeira noite do Vital 2023, no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital
Os foliões que ainda não garantiram seus ingressos para o Vital 2024, programado para os dias 16 e 17 de agosto no Sambão do Povo, em Vitória, precisam se apressar. Com mais de 70% dos ingressos já vendidos, alguns setores estão quase esgotados desta edição especial de 30 anos.
Os novos valores partem de R$ 55 (meia/arquibancada) e estão disponíveis no site da Blueticket e na Nuvem Store, na Praia do Canto.
O evento contará com um line-up de peso, incluindo Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Léo Santana, enquanto os camarotes terão atrações exclusivas. Um dos destaques é o camarote Pega no Cavaco, que terá Psirico, Parangolé, Kamisa 10, Di Propósito, Sambadm, Samba Jr, Pele Morena e Frazão confirmados no palco.
Xanddy Harmonia levantou a galera em sua apresentação no Vital
Xanddy Harmonia levantou a galera em sua apresentação no Vital Crédito: Arthur Louzada
Cada camarote terá seu espaço, mas as atrações do Muvuka e Pega no Cavaco serão divididas. Então o pagode e o funk capixaba estarão reunidos nos mais novos camarotes da avenida da folia. Lukão, Beleite e Koreia são alguns dos nomes que estão garantidos no Muvuka.

SERVIÇO

  • VITAL 2024
  • Quando: 16 e 17 de agosto, no sambódromo de Vitória
  • Abertura dos portões: 20h
  • Ingressos: à venda no site Blueticket.com.br e no ponto físico Nuvem Concept Store - R. Celso Calmon, 160 - Praia do Canto, Vitória

  • Valores:
  • ARQUIBANCADA
  • R$ 60,50 (sexta ou sábado) e R$ 99,00 (os dois dias)

  • BLOCO VITAL:
  • Atrações: Bell Marques e Leo Santana (sexta) / Durval Lelys, Xanddy e Tomate (sábado)
  • Sexta: R$ 275
  • Sábado: R$253
  • Combo sexta + sábado: R$ 506

  • CAMAROTE NA VISTA:
  • Atrações: É O Tchan, Arca de Noé, André Lellis e Alexandre Peixe (sexta) / Banda Eva, Timbalada e Suba Crew (sábado)
  • Sexta: R$ 297
  • Sábado: R$ 275
  • Combo sexta + sábado: R$ 550
  • Combo sexta + Bloco Vital: R$ 528
  • Combo sábado + Bloco Vital: R$ 484
  • Combo sexta e sábado + 2 dias de Bloco Vital: R$ 968

  • CAMAROTE PEGA NO CAVACO:
  • Atrações: Kamisa 10, Pisirico, SambaJr e SambaDM (sexta) / Di Propósito, Parangolé, Pele Morena e Frazão (sábado)
  • Sexta: R$ 132
  • Sábado: R$ 132
  • Combo sexta + sábado R$ 242
  • Combo sexta + Bloco Vital: R$ 363
  • Combo sábado + Bloco Vital: R$ 341
  • Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 660

  • CAMAROTE MUVUKA:
  • Atrações: Psirico, Beleite, Kamisa 10, Koreia, DJ Nanzin (residente) (sexta) / Di Proposito, Parangolé, Pertoz, Lukão, DJ Nanzin
  • Sexta: R$ 132
  • Sábado: R$ 132
  • Combo sexta + sábado: R$ 242
  • Combo sexta + Bloco Vital: R$ 363
  • Combo sábado + Bloco Vital: R$ 341
  • Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 660

  • CAMAROTE BARLAVENTO/LAJE DO REPIQUE:
  • Atrações: ⁠Pedro Costa, ⁠Freelance, ⁠DJ Luuh, ⁠DJ Bunny (sexta) / ⁠Rafael Reis, ⁠Sambadm, ⁠DJ Leandro Netto, DJ Anderson Baduh (sábado)
  • Sexta: R$ 143
  • Sábado: R$ 143
  • Combo sexta + sábado: R$ 264
  • Combo sexta + Bloco Vital: R$ 374
  • Combo sábado + Bloco Vital: R$ 352
  • Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 682

  • CAMAROTE FERVÔ:
  • Atrações: Babado Novo, Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides, Lilian Lomeu (sexta) / Carla Cristina, Karol Figueiredo, Bruno Martini, Monia Lombardi (sábado)
  • Sexta: R$ 220 (com direito ao bloco E Ferveu)
  • Sábado: R$ 319 (com direito a open bar premium)
  • Combo sexta + sábado: R$ 473
  • Não há combo com Bloco do Vital (cliente deve comprar em separado o Bloco caso queira usufruir do espaço)
*Valores de lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio

Veja Também

Bell Marques fala sobre expectativa de tocar no Festival de Alegre e no Vital

Vital terá ingressos a partir de R$ 50; veja valores e como comprar

De Di Propósito a Psirico: Vital anuncia atrações e novos camarotes

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

