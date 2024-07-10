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Ferrugem leva turnê de 10 anos de carreira para Cariacica em novembro

Maior turnê da carreira do cantor chega ao Espírito Santo e promete uma viagem ao tempo por hits que marcaram sua trajetória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 18:19

Ferrugem traz turnê que comemora 10 anos de carreira para Cariacica em novembro
Ferrugem comemora 10 anos de carreira  Crédito: Divulgação
Em 2024, o cantor Ferrugem completa 10 anos de carreira. Neste ano, o artista já apareceu em terras capixabas na Grande Vitória e em Alegre: o show do Sul do ES contou até com pedido de namoro! Agora as comemorações oficiais chegaram, e no dia 22 de novembro em Cariacica, Ferrugem vai se apresentar em comemoração à sua primeira década de carreira. A festança será na Matrix Music Hall e os ingressos estão à venda no site Lebillet ou nas lojas Ademar Cunha de Campo Grande, Glória e Serra.
As celebrações começaram já no mês de janeiro com a gravação do DVD “Ferrugem 10 anos - Ao Vivo” em São Paulo. O músico apresentou um repertório que passeou pelos seus principais sucessos, além de 11 canções inéditas. Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Kamisa 10, Turma do Pagode, Mari Fernandez e Puro Clima fizeram participações especiais no espetáculo.
No mês de fevereiro, lançou “Me Bloqueia”, primeiro single do projeto audiovisual em comemoração a uma década de sucessos. No canal do cantor no YouTube, o vídeo da apresentação ao vivo já acumula mais de 2 milhões de visualizações. A faixa também ficou entre as 100 mais tocadas do Spotify Brasil, ocupando a posição 68.

SERVIÇO

  • FERRUGEM 10 ANOS
  • Data: 22 de novembro (sexta feira)
  • Horário: 22 horas
  • Local: Matrix Music Hall, na Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica
  • Classificação: 16 anos
  • Valor: Pista (2° lote): R$ 60, Área Vip (2° lote): R$ 90, Mezanino (2° lote): R$ 140
  • Vendas: site LeBillet e lojas Ademar Cunha 
  •  Lounge: [email protected] ou (27)3336-4776
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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