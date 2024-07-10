Ferrugem leva turnê de 10 anos de carreira para Cariacica em novembro

Ferrugem comemora 10 anos de carreira Crédito: Divulgação

Ferrugem completa 10 anos de carreira. Neste ano, o artista já apareceu em terras capixabas na Grande Vitória e em Alegre: o show do Sul do ES contou até com 22 de novembro em Em 2024, o cantorcompleta. Neste ano, o artista já apareceu em terras capixabas na Grande Vitória e em Alegre: o show do Sul do ES contou até com pedido de namoro ! Agora as comemorações oficiais chegaram, e no diaem Cariacica , Ferrugem vai se apresentar em comemoração à sua primeira década de carreira. A festança será na Matrix Music Hall e os ingressos estão à venda no site Lebillet ou nas lojas Ademar Cunha de Campo Grande, Glória e Serra.

As celebrações começaram já no mês de janeiro com a gravação do DVD “Ferrugem 10 anos - Ao Vivo” em São Paulo. O músico apresentou um repertório que passeou pelos seus principais sucessos, além de 11 canções inéditas. Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Kamisa 10, Turma do Pagode, Mari Fernandez e Puro Clima fizeram participações especiais no espetáculo.

No mês de fevereiro, lançou “Me Bloqueia”, primeiro single do projeto audiovisual em comemoração a uma década de sucessos. No canal do cantor no YouTube, o vídeo da apresentação ao vivo já acumula mais de 2 milhões de visualizações. A faixa também ficou entre as 100 mais tocadas do Spotify Brasil, ocupando a posição 68.

SERVIÇO

FERRUGEM 10 ANOS

Data: 22 de novembro (sexta feira)

22 de novembro (sexta feira) Horário: 22 horas

22 horas Local: Matrix Music Hall, na Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica

Matrix Music Hall, na Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica Classificação: 16 anos

16 anos Valor: Pista (2° lote): R$ 60, Área Vip (2° lote): R$ 90, Mezanino (2° lote): R$ 140

Pista (2° lote): R$ 60, Área Vip (2° lote): R$ 90, Mezanino (2° lote): R$ 140 Vendas: site LeBillet e l ojas Ademar Cunha

site LeBillet e l Lounge: [email protected] ou (27)3336-4776