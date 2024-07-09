Festival de Inverno de Domingos Martins terá Vanessa da Mata e Família Lima

O Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins chega à sua 29ª edição em 2024. O evento acontece do dia 12 a 21 de julho, com uma programação diversa, a festa vai contar com Vanessa da Mata, Família Lima e Nenhum de Nós. Além de artistas do Espírito Santo como Nano Vianna, Banda Casaca, Marcos Aço Doce, Forró Bemtivi e muitos outros. A cultura local também será protagonistas da programação, com apresentações de diversos grupos de dança e uma homenagem especial ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Tudo isso de graça!
O festival contará também com mais de 75 atrações e 30 oficinas dedicadas a instrumentos musicais, canto, práticas de conjunto, orquestra, musicalização infantil, coral e danças típicas. As oficinas serão ministradas por professores de renome internacional, proporcionando uma oportunidade única de formação e atualização musical para centenas de alunos. Mais informações no site do evento: festivaldeinvernodm.com.br
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira (12)
- 19h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 19h: Grupo Cultural Martinense - Coreto da Praça
- 20h: Abertura Oficial - Palco Principal
- 20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo - Palco Principal
- 22h30: Grupo Folclórico Tanzfreude - Coreto da Praça
- 00h: Clube Big Beatles - Palco Principal
- Sábado (13)
- 12h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Tatiani Celeste - Coreto da Praça
- 14h: Pop & Jazz Orquestra IFES - Palco Principal
- 16h: Grupo Folclórico Rheinland - Coreto da Praça
- 17h: Orquestra de Violões Cordas & Acordes - Pulso das Cordas, Ritmo da Alma - Palco Principal
- 19h:Coral Viva Você SEDU - Igreja Batista
- 19h: Blumen Der Erde Volkstanzgruppe - Coreto da Praça
- 20h: Grupo Moxuara - Palco Principal
- 21h30: Banda Lajota - Coreto da Praça
- 22h30: Vanessa da Mata - Palco Principal
- 00h30: Nano Vianna - Palco Principal
- Domingo (14)
- 12h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Juana Zanchetta - Palco Principal
- 13h30: Dom Patrick - Coreto da Praça
- 15h: Camerata de Cordas Raul Sampaio Coco - Palco Principal
- 16h30: Grupo de Casamento Pomerano Antigo - Coreto da Praça
- 17h30: Banda Júnior da Polícia Militar - Palco Principal
- 19h: Grupo Folkloristico Pietra Azzurra - Coreto da Praça
- 20h: Douglas Lopes Canta Erasmo - Palco Principal
- 22h: Forró Bemtivi Canta Luiz Gonzaga - Palco Principal
- Segunda (15)
- 18h: Grupo de Danças Überwinden (APAE-DM) - Coreto da Praça
- 19h: Grupo de Danças Folkloreensemble Ihna Erlangen (Alemanha) e Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej (Polônia) - Palco Principal
- 20h: Homenagem ao Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil - Palco Principal
- 20h30: Banda Pommerchor – Palco Principal
- 21h30: Banda Fröhlich - Palco Principal
- Terça (16)
- 19h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 20h: Duo Almeida Galama - Canto Lírico - Igreja Batista
- 18h: Bandas das Escolas de São miguel e Rio Ponte - Palco Principal
- 18h30: Professores da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal
- 19h30: Concertina - Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal
- 20h: Orquestra da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal
- 21h: Concerto de Professores - Música Popular Brasileira - Coreto da Praça
- 22h:Pedro Paulo & Banda - Especial Raimundo Fagner - Palco Principal
- Quarta (17)
- 18h às 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 19h: Quinteto Martinense - Palco Principal
- 20h: Concerto Lindarte - Igreja Luterana
- 21h: The Rhythm Rebels com Igor Willcox, Glécio Nascimento, Wagner Barbosa e Marcelo Coelho - Palco Principal
- 22h30: Tony Ribeiro - Palco Principal
- Quinta (18)
- 19h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 18h: Show Alry canta Elis - Palco Principal
- 19h30: Grupo Vix Ensemble - Igreja Luterana
- 20h30: Concerto de Professores - Fusion de Música Popular - Palco Principal
- 21h30: Grupo de Percussão da FAMES - Coreto da Praça
- 22h30: Ubando - Palco Principal
- Sexta (19)
- 20h às 22h: Recital de Alunos - Palco Livre - Rua de Lazer
- 17h: Recital de Alunos - Prática de Orquestra - Palco Principal
- 18h: Recital de Alunos - Coreto da Praça
- 19h: Recital de Alunos - Igreja Luterana
- 19h: Recital de Alunos - Igreja Batista
- 20h: Recital de Alunos - Prática de Big Band - Coreto da Praça
- 21h: Família Lima - Palco Principal
- 23h: Grupo Hügelmanner Plattler - Coreto da Praça
- 00h: Banda Duets - Palco Principal
- Sábado (20)
- 12h às 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 13h: Banda Sinfônica do IFES - Palco Principal
- 15h: Festivalzinho com Eden - Show infantil com distribuição de pipoca e algodão-doce -
- Coreto da Praça
- 17h: Os Moços - Palco Principal
- 18h30: Grupo de Danças Der Fröhliche Kreis - Coreto da Praça
- 19h30 IFES Jazz Band - Palco Principal
- 21h Grupo Folclórico Bergfreunde - Coreto da Praça
- 22h Marcos Aço Doce - Palco Principal
- 00h Banda Casaca - Palco Principal
- Domingo (21)
- 12h às 19h Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h Mariana Coelho - Palco Principal
- 13h30 Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe - Coreto da Praça
- 14h30 Rogerinho do Cavaco - Palco Principal
- 16h30 Carne de Gato Chorinho - Coreto da Praça
- 18h Banda da Polícia Militar do Espírito Santo - Palco Principal
- 20h30 Banda Nenhum de Nós - Palco Principal
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.