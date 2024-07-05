Festival de Itaúnas 2024 terá shows, concurso de música e dança

O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica mais charmosa do Norte do Espírito Santo! Na programação, que rola de 20 a 27 de julho, o Bar do Forró será palco para diversas atrações musicais, além de promover a revelação de novos talentos da música e da dança. Ingressos e passaportes do evento já estão à venda.
Ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona, os amantes de um bom forró pé-de-serra poderão prestigiar a 22ª edição do festival com o Awê FENFIT Dança, que será um concurso de dança com renomados professores de vários estilos de forró e aulas de dança para todos os níveis. O palco ainda servirá para revelação de novos talentos da música e da dança.
O nome "Awê" foi escolhido por seu significado nas culturas africana e indígena, que "awê" representa festa, celebração e comunhão -essências que também estão na alma do forró-. De 22 a 26 de julho, o Awê FENFIT Dança vai oferecer uma programação recheada para todo o público.
Ainda, o line-up contará com Forroçacana (RJ), Os 3 do Nordeste (PB), Janaína Pereira (SP), Nando Nogueira (BA), Trio Dona Zefa e mais. Os ingressos estão à venda no site da Sympla, e custam de R$ 90 até R$ 780. Veja a programação completa abaixo:
PROGRAMAÇÃO
- 20/07 - Abertura
- Nando Nogueira
- Os 3 Do Nordeste
- Thaís Nogueira
- 21/07
- Duka Santos E Os Meninos Do Groove
- Tributo À Erivaldinho Por Família Carira
- Trio Macaíba
- Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 1)
- 22/07
- Diana Do Sertão
- Fabiano Santana
- Piaba Mensageiro
- Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 2)
- 23/07
- Aluízio Cruz
- Amanda Requião
- Ítallo Costa Convida Maciel Melo
- Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 3)
- 24/07
- Benício Guimarães
- Fogumano
- Naturalmente Convida Carlos Filho
- Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 4)
- 25/07
- Cláudio Rabeca
- Janayna Pereira
- Trio Dona Zefa
- Etapa Final Do Concurso (Dia 1)
- 26/07
- Ítallo Costa Convida Felipe Costta
- Ó Do Forró
- Vitor Mariá
- Etapa Final Do Concurso (Dia 2)
- 27/07 - Noite De Premiações
- Campeão Do Fenfit
- Forroçacana
- Naturalmente
- Trio Dona Zefa
SERVIÇO
- FENFIT 2024
- QUANDO: De 20 a 27 de Julho de 2024 - de 22h às 06h
- ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES
- INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
* Os horários dos shows ainda não foram definidos pela organização do evento.