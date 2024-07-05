Festival de Itaúnas 2024 terá shows, concurso de música e dança

Festival Nacional de Forró de Itaúnas em 2023 Crédito: Reprodução/ Facebook Fenfit

O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica mais charmosa do Norte do Espírito Santo! Na programação, que rola de 20 a 27 de julho, o Bar do Forró será palco para diversas atrações musicais, além de promover a revelação de novos talentos da música e da dança. Ingressos e passaportes do evento já estão à venda.

Ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona, os amantes de um bom forró pé-de-serra poderão prestigiar a 22ª edição do festival com o Awê FENFIT Dança, que será um concurso de dança com renomados professores de vários estilos de forró e aulas de dança para todos os níveis. O palco ainda servirá para revelação de novos talentos da música e da dança.

O nome "Awê" foi escolhido por seu significado nas culturas africana e indígena, que "awê" representa festa, celebração e comunhão -essências que também estão na alma do forró-. De 22 a 26 de julho, o Awê FENFIT Dança vai oferecer uma programação recheada para todo o público.

Ainda, o line-up contará com Forroçacana (RJ), Os 3 do Nordeste (PB), Janaína Pereira (SP), Nando Nogueira (BA), Trio Dona Zefa e mais. Os ingressos estão à venda no site da Sympla, e custam de R$ 90 até R$ 780. Veja a programação completa abaixo:

Banda Forroçacana é uma das atrações para o Fenfit 2024 Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

20/07 - Abertura

- Abertura Nando Nogueira

Os 3 Do Nordeste

Thaís Nogueira





21/07

Duka Santos E Os Meninos Do Groove

Tributo À Erivaldinho Por Família Carira

Trio Macaíba

Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 1)





22/07

Diana Do Sertão

Fabiano Santana

Piaba Mensageiro

Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 2)





23/07

Aluízio Cruz

Amanda Requião

Ítallo Costa Convida Maciel Melo

Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 3)





24/07

Benício Guimarães

Fogumano

Naturalmente Convida Carlos Filho

Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 4)





25/07

Cláudio Rabeca

Janayna Pereira

Trio Dona Zefa

Etapa Final Do Concurso (Dia 1)





26/07

Ítallo Costa Convida Felipe Costta

Ó Do Forró

Vitor Mariá

Etapa Final Do Concurso (Dia 2)





27/07 - Noite De Premiações

- Noite De Premiações Campeão Do Fenfit

Forroçacana

Naturalmente

Trio Dona Zefa

SERVIÇO

FENFIT 2024

QUANDO: De 20 a 27 de Julho de 2024 - de 22h às 06h

De 20 a 27 de Julho de 2024 - de 22h às 06h ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES

Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência