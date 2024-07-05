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Muito forró

Festival de Itaúnas 2024 terá shows, concurso de música e dança

De 20 a 27 de julho rola o tradicional festival de arrasta-pé na Vila de Itaúnas, que contará com atrações de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 18:15

Festival Nacional de Forró de Itaúnas
Festival Nacional de Forró de Itaúnas em 2023 Crédito: Reprodução/ Facebook Fenfit
O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica mais charmosa do Norte do Espírito Santo! Na programação, que rola de 20 a 27 de julho, o Bar do Forró será palco para diversas atrações musicais, além de promover a revelação de novos talentos da música e da dança. Ingressos e passaportes do evento já estão à venda.
Ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona, os amantes de um bom forró pé-de-serra poderão prestigiar a 22ª edição do festival com o Awê FENFIT Dança, que será um concurso de dança com renomados professores de vários estilos de forró e aulas de dança para todos os níveis. O palco ainda servirá para revelação de novos talentos da música e da dança.

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O nome "Awê" foi escolhido por seu significado nas culturas africana e indígena, que "awê" representa festa, celebração e comunhão -essências que também estão na alma do forró-. De 22 a 26 de julho, o Awê FENFIT Dança vai oferecer uma programação recheada para todo o público. 
Ainda, o line-up contará com Forroçacana (RJ), Os 3 do Nordeste (PB), Janaína Pereira (SP), Nando Nogueira (BA), Trio Dona Zefa e mais. Os ingressos estão à venda no site da Sympla, e custam de R$ 90 até R$ 780. Veja a programação completa abaixo:
Banda Forroçacana é uma das atrações para o Fenfit 2024
Banda Forroçacana é uma das atrações para o Fenfit 2024 Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

  • 20/07 - Abertura
  • Nando Nogueira
  • Os 3 Do Nordeste 
  • Thaís Nogueira

  • 21/07
  • Duka Santos E Os Meninos Do Groove
  • Tributo À Erivaldinho Por Família Carira
  • Trio Macaíba
  • Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 1)

  • 22/07
  • Diana Do Sertão 
  • Fabiano Santana
  • Piaba Mensageiro
  • Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 2)

  • 23/07
  • Aluízio Cruz
  • Amanda Requião 
  • Ítallo Costa Convida Maciel Melo
  • Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 3)

  • 24/07
  • Benício Guimarães 
  • Fogumano
  • Naturalmente Convida Carlos Filho
  • Etapa Classificatória Do Concurso (Dia 4)

  • 25/07
  • Cláudio Rabeca 
  • Janayna Pereira
  • Trio Dona Zefa
  • Etapa Final Do Concurso (Dia 1)

  • 26/07
  • Ítallo Costa Convida Felipe Costta
  • Ó Do Forró
  • Vitor Mariá 
  • Etapa Final Do Concurso (Dia 2)

  • 27/07  - Noite De Premiações
  • Campeão Do Fenfit
  • Forroçacana 
  • Naturalmente
  • Trio Dona Zefa

SERVIÇO

  • FENFIT 2024
  • QUANDO: De 20 a 27 de Julho de 2024 - de 22h às 06h
  • ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
* Os horários dos shows ainda não foram definidos pela organização do evento.

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