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É do ES!

De Itaúnas a Itapemirim: litoral do ES é tema do Globo Repórter desta sexta (5)

Jornalista Mário Bonella embarcou em expedição pelos 411 quilômetros do litoral do Estado e mostra diversas descobertas para todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 16:20

Litoral do ES é tema de programa do Globo Repórter
Litoral do ES é tema de programa do Globo Repórter Crédito: Yago Araújo
Que o Espírito Santo impressiona a qualquer um com suas lindas paisagens e belezas naturais de Norte a Sul, todo mundo já sabe. E que tal mostrar mais um pouco do nosso cantinho para todo o Brasil? É o que vai ao ar no Globo Repórter nesta sexta (5), em uma coprodução TV Gazeta e TV Globo.
O jornalista Mário Bonella percorreu 411 quilômetros do nosso litoral e vai mostrar cantinhos e descobertas incríveis do ES, desde suas belezas até pesquisas científicas que confirmam o potencial que o Espírito Santo possui.  
É uma alegria mostrar o Espírito Santo para todo o país, com suas belezas e pesquisas científicas!
Um dos locais que serão exibidos pelo Globo Repórter será a cidade de Guarapari, mais precisamente a famosa Praia da Areia Preta, que atrai turistas do mundo inteiro em busca de alívio para as dores e ainda pode ser uma aliada no combate ao câncer. O programa vai revelar, em primeira mão, as pesquisa realizadas pela UFES e USP.
Gravação na Praia da Areia Preta - Guarapari
Gravação na Praia da Areia Preta - Guarapari Crédito: Globo Repórter / Eulym Ferreira
Além disso, vamos conhecer o Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas do IFES de Piúma, que resultou na primeira reprodução em cativeiro de peroá no mundo e incrementa o cardápio das escolas públicas. Ainda, conhecer mais sobre a profissão da Engenharia de Pesca, que movimenta o litoral capixaba.
E que tal explorar a fabricação artesanal de panelas de barro de Goiabeiras, em Vitória? A Atividade eminentemente feminina que constitui um saber repassado de mãe para filha por sucessivas gerações. O Brasil aprenderá detalhes da deliciosa receita da torta capixaba, diretamente da Ilha das Caieiras.
Já no Norte do Estado, conheceremos a deliciosa Vila de Itaúnas que conta histórias sobre sua origem, que foi soterrada e deu lugar as Dunas de Itaúnas, as trilhas do Parque de Itaúnas e a importância de se preservar o meio ambiente. E claro, sem esquecer o forró pé-de-serra, que consagrou a região como a Vila do Forró.

Litoral do ES é tema de Globo Repórter

Essas são algumas das histórias que vamos prestigiar no Globo Repórter. É o Espírito Santo para todo o Brasil. Assista à chamada do programa:

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