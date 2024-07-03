De Itaúnas a Itapemirim: litoral do ES é tema do Globo Repórter desta sexta (5)

Litoral do ES é tema de programa do Globo Repórter Crédito: Yago Araújo

Que o Espírito Santo impressiona a qualquer um com suas lindas paisagens e belezas naturais de Norte a Sul, todo mundo já sabe. E que tal mostrar mais um pouco do nosso cantinho para todo o Brasil? É o que vai ao ar no Globo Repórter nesta sexta (5), em uma coprodução TV Gazeta e TV Globo.

O jornalista Mário Bonella percorreu 411 quilômetros do nosso litoral e vai mostrar cantinhos e descobertas incríveis do ES, desde suas belezas até pesquisas científicas que confirmam o potencial que o Espírito Santo possui.

É uma alegria mostrar o Espírito Santo para todo o país, com suas belezas e pesquisas científicas!

Praia da Areia Preta, que atrai turistas do mundo inteiro em busca de alívio para as dores e ainda pode ser uma aliada no combate ao câncer. O programa vai revelar, em primeira mão, as pesquisa realizadas pela UFES e USP. Um dos locais que serão exibidos pelo Globo Repórter será a cidade de Guarapari , mais precisamente a famosa, que atrai turistas do mundo inteiro em busca de alívio para as dores e ainda pode ser uma aliada no combate ao câncer. O programa vai revelar, em primeira mão, as pesquisa realizadas pela UFES e USP.

Gravação na Praia da Areia Preta - Guarapari Crédito: Globo Repórter / Eulym Ferreira

Além disso, vamos conhecer o Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas do IFES de Piúma , que resultou na primeira reprodução em cativeiro de peroá no mundo e incrementa o cardápio das escolas públicas. Ainda, conhecer mais sobre a profissão da Engenharia de Pesca, que movimenta o litoral capixaba.

E que tal explorar a fabricação artesanal de panelas de barro de Goiabeiras, em Vitória? A Atividade eminentemente feminina que constitui um saber repassado de mãe para filha por sucessivas gerações. O Brasil aprenderá detalhes da deliciosa receita da torta capixaba, diretamente da Ilha das Caieiras.

Já no Norte do Estado, conheceremos a deliciosa Vila de Itaúnas que conta histórias sobre sua origem, que foi soterrada e deu lugar as Dunas de Itaúnas, as trilhas do Parque de Itaúnas e a importância de se preservar o meio ambiente. E claro, sem esquecer o forró pé-de-serra, que consagrou a região como a Vila do Forró.

Litoral do ES é tema de Globo Repórter