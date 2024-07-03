Movimento Cidade terá oficinas e batalhas de ballroom, breaking, slam e MC

Movimento Cidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam Crédito: Diego Padilha

O maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade, acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, com entrada gratuita no Parque da Prainha, em Vila Velha. As inscrições para as batalhas artísticas e oficinas formativas já estão abertas. As oficinas oferecem bolsas-auxílio de R$ 500 para pessoas trans e travestis.

Na sua 6ª edição, o festival está preparando três formações artísticas, batizadas de escolas, e quatro disputas, chamadas de batalhas, que vão render, além de diversão e valorização da arte, prêmios em dinheiro. A programação inclui oficinas de danças urbanas, videoarte e produção cultural, além de batalhas de ballroom, breaking, slam e de MC's.

“O eixo formativo sempre fez parte da história do Movimento Cidade e suas programações. Capacitamos mais de 2 mil jovens através de oficinas, mentorias e palestras, transformando realidades com foco em audiovisual, dança, artes visuais e produção cultural,” afirma Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade.

Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro Crédito: Vans Bumbeers

Oficinas formativas:

Escola de Danças Urbanas - Imersão Ballroom: De 5 a 9 de agosto, com aulas de Vogue Femme, Runway e Fashion Killa. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_ballroom

Imersão Ballroom: De 5 a 9 de agosto, com aulas de Vogue Femme, Runway e Fashion Killa. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_ballroom Escola de Videoarte: De 5 a 9 de agosto, com a artista visual Thais Graciotti. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_videoarte

De 5 a 9 de agosto, com a artista visual Thais Graciotti. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_videoarte Escola de Produção Cultural: De 5 a 9 de agosto, com Winy Fabiano. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_producaocultural

Batalhas artísticas:

Batalha Ballroom: 16 competidores, premiação de R$ 500 para os vencedores. Inscrições até 15 de julho em bit.ly/batalha_ballroommc.

16 competidores, premiação de R$ 500 para os vencedores. Inscrições até 15 de julho em bit.ly/batalha_ballroommc. Batalha Breaking: 16 competidores, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/batalha_breakingmc.

16 competidores, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/batalha_breakingmc. Batalha Slam: 10 slammers, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/slam_mc.

10 slammers, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/slam_mc. Batalha MC do MC: 16 MC’s, premiação de R$ 3.500 para o campeão. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/batalha_mcdomc.

SERVIÇO