Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Movimento Cidade terá oficinas e batalhas de ballroom, breaking, slam e MC
Inscrições abertas

Movimento Cidade terá oficinas e batalhas de ballroom, breaking, slam e MC

Oficinas ainda oferecem bolsas-auxílio de R$ 500 para pessoas trans e travestis. Festival gratuito acontece em agosto
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 10:19

MovCidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam
Movimento Cidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam Crédito: Diego Padilha
O maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade, acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, com entrada gratuita no Parque da Prainha, em Vila Velha. As inscrições para as batalhas artísticas e oficinas formativas já estão abertas. As oficinas oferecem bolsas-auxílio de R$ 500 para pessoas trans e travestis.
Na sua 6ª edição, o festival está preparando três formações artísticas, batizadas de escolas, e quatro disputas, chamadas de batalhas, que vão render, além de diversão e valorização da arte, prêmios em dinheiro. A programação inclui oficinas de danças urbanas, videoarte e produção cultural, além de batalhas de ballroom, breaking, slam e de MC's.
“O eixo formativo sempre fez parte da história do Movimento Cidade e suas programações. Capacitamos mais de 2 mil jovens através de oficinas, mentorias e palestras, transformando realidades com foco em audiovisual, dança, artes visuais e produção cultural,” afirma Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade.

Veja Também

Festival Movimento Cidade será realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha

Criolo é confirmado no Festival Movimento Cidade 2024

MovCidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam
Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro Crédito: Vans Bumbeers

Oficinas formativas:

  • Escola de Danças Urbanas - Imersão Ballroom: De 5 a 9 de agosto, com aulas de Vogue Femme, Runway e Fashion Killa. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_ballroom
  • Escola de Videoarte: De 5 a 9 de agosto, com a artista visual Thais Graciotti. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_videoarte
  • Escola de Produção Cultural: De 5 a 9 de agosto, com Winy Fabiano. Inscrições até 10 de julho em bit.ly/mclab_producaocultural

Batalhas artísticas:

  • Batalha Ballroom: 16 competidores, premiação de R$ 500 para os vencedores. Inscrições até 15 de julho em bit.ly/batalha_ballroommc.
  • Batalha Breaking: 16 competidores, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/batalha_breakingmc.
  • Batalha Slam: 10 slammers, premiação de R$ 800 para o primeiro lugar. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/slam_mc.
  • Batalha MC do MC: 16 MC’s, premiação de R$ 3.500 para o campeão. Inscrições até 22 de julho em bit.ly/batalha_mcdomc.

SERVIÇO

  • Festival Movimento Cidade 2024
  • Quando: 16 e 17 de agosto
  • Local: Prainha, Centro de Vila Velha
  • Atrações: Criolo, Marina Sena, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais

Veja Também

“Se hoje temos mais liberdade, foi porque lutamos”, diz Chica Chiclete sobre ser LGBT+

Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia

Banda Magic!, do hit “Rude”, grava clipe no Espírito Santo; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dança Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados