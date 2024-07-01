Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia
Entrada gratuita

Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia

"Ilha do Rock" acontece em dois finais de semana com shows de 18 artistas capixabas, como Dona Fran, Saulo Simonassi e Kinho Sucupira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 15:17

Dona Fran será uma das atrações musicais do festival
Dona Fran será uma das atrações musicais do festival "Ilha do Rock" Crédito: Divulgação
Para os amantes de um bom rock'n'roll, se preparem! Vem aí o "Ilha do Rock", o festival que promete agitar a Grande Vitória neste e no próximo final de semana, e o melhor, com entrada gratuita. A programação contará com shows ao vivo de 18 artistas capixabas, incluindo Dona Fran, Saulo Simonassi e Kinho Sucupira no line-up.
O Ilha do Rock chega ao Shopping Vitória para agradar a todos os públicos, dos fãs do rock'n'roll ao pop rock nacional e internacional. O evento vai começar todo dia às 12h, se estendendo até a noite. E claro, além de muita música, haverão diversas opções de comidas na praça gastronômica, além de cervejas artesanais e drinks. Veja a programação completa abaixo:

SERVIÇO

Ilha do Rock
  • Dias: Sexta (5) a domingo (7) e 12 a 14 de julho.
  • Horários: Sexta: 17h às 22h e Sábados e domingos: 12h às 22h.
  • Local: Estacionamento Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
  • Entrada gratuita
  • Classificação livre

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

  • Primeira semana - 5 a 7 de julho
  • Sexta (5): Back To The Past (20h)
  • Sábado (6): Nano Viana (14h), Lais Stone (16h), Letal (18h), Ubando (20h)
  • Domingo (7): Kinho Sucupira (14h), Gabriel Nues e The Parasites (16h), Fixer (18h) e Duets (20h)

  • Segunda semana - 12 a 14 de julho
  • Sexta (12): Dona Fran (20h)
  • Sábado (13): Pirata (14h), Replay (16h), 890 Stone (18h), Sheep & Parafina (20h)
  • Domingo (14): André Carvalho (14h), Cadu Caruso (16h), Guto Ferrari canta Beatles (18h), Saulo Simonassi (20h)

Veja Também

Festas juninas pelo ES: confira onde curtir os melhores arraiás

Vitória recebe a turnê 'AmarElo - a Gira Final' de Emicida em julho

Evento gratuito no ES sobre leitura terá a presença de Ailton Krenak

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Rock Shopping Vitória Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados