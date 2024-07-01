Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia

Para os amantes de um bom rock'n'roll, se preparem! Vem aí o "Ilha do Rock", o festival que promete agitar a Grande Vitória neste e no próximo final de semana, e o melhor, com entrada gratuita. A programação contará com shows ao vivo de 18 artistas capixabas, incluindo Dona Fran, Saulo Simonassi e Kinho Sucupira no line-up.

O Ilha do Rock chega ao Shopping Vitória para agradar a todos os públicos, dos fãs do rock'n'roll ao pop rock nacional e internacional. O evento vai começar todo dia às 12h, se estendendo até a noite. E claro, além de muita música, haverão diversas opções de comidas na praça gastronômica, além de cervejas artesanais e drinks. Veja a programação completa abaixo: