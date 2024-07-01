Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia

Para os amantes de um bom rock'n'roll, se preparem! Vem aí o "Ilha do Rock", o festival que promete agitar a Grande Vitória neste e no próximo final de semana, e o melhor, com entrada gratuita. A programação contará com shows ao vivo de 18 artistas capixabas, incluindo Dona Fran, Saulo Simonassi e Kinho Sucupira no line-up.
O Ilha do Rock chega ao Shopping Vitória para agradar a todos os públicos, dos fãs do rock'n'roll ao pop rock nacional e internacional. O evento vai começar todo dia às 12h, se estendendo até a noite. E claro, além de muita música, haverão diversas opções de comidas na praça gastronômica, além de cervejas artesanais e drinks. Veja a programação completa abaixo:
SERVIÇO
Ilha do Rock
- Dias: Sexta (5) a domingo (7) e 12 a 14 de julho.
- Horários: Sexta: 17h às 22h e Sábados e domingos: 12h às 22h.
- Local: Estacionamento Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
- Entrada gratuita
- Classificação livre
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Primeira semana - 5 a 7 de julho
- Sexta (5): Back To The Past (20h)
- Sábado (6): Nano Viana (14h), Lais Stone (16h), Letal (18h), Ubando (20h)
- Domingo (7): Kinho Sucupira (14h), Gabriel Nues e The Parasites (16h), Fixer (18h) e Duets (20h)
- Segunda semana - 12 a 14 de julho
- Sexta (12): Dona Fran (20h)
- Sábado (13): Pirata (14h), Replay (16h), 890 Stone (18h), Sheep & Parafina (20h)
- Domingo (14): André Carvalho (14h), Cadu Caruso (16h), Guto Ferrari canta Beatles (18h), Saulo Simonassi (20h)