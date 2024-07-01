Evento gratuito no ES sobre leitura terá a presença de Ailton Krenak

Ailton Krenak estará no ES no dia 8 de julho Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak

No dia 8 de julho, às 18 horas, no Palácio Anchieta, um evento especial pretende promover a leitura no Espírito Santo. A ocasião marcará o lançamento do programa “Lugares de Ler” e o lançamento coletivo de livros produzidos com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult). O evento gratuito contará com a presença do renomado filósofo indígena, escritor, ativista ambiental e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Ailton Krenak.

O programa “Lugares de Ler” é financiado pela Lei Paulo Gustavo em parceria com o Instituto Agir pela Cidadania. Esta iniciativa oferecerá diversas ações de fomento à leitura abertas à comunidade, como formação de agentes de leitura, capacitação, rodas e clubes de leitura, doação de livros, além de outras atividades por meio de diferentes linguagens artísticas. O programa terá a duração de um ano e será implementado em 10 territórios que integram o programa Estado Presente pela Vida, que atende regiões com alto índice de vulnerabilidade social.

Paralelamente, haverá o tradicional lançamento coletivo de livros de autores capixabas contemplados pelo edital de Produção Literária e Incentivo à Leitura da Secult. Serão distribuídos exemplares das 22 obras produzidas com os recursos do Funcultura, além de uma sessão de autógrafos com os próprios autores.

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