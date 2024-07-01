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Literatura

Evento gratuito no ES sobre leitura terá a presença de Ailton Krenak

Renomado filósofo indígena é membro da Academia Brasileira de Letras e participará do lançamento do programa “Lugares de Ler”
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 10:48

Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fará palestra gratuita em Vitória nesta sexta (1)
Ailton Krenak estará no ES no dia 8 de julho Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak
No dia 8 de julho, às 18 horas, no Palácio Anchieta, um evento especial pretende promover a leitura no Espírito Santo. A ocasião marcará o lançamento do programa “Lugares de Ler” e o lançamento coletivo de livros produzidos com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult). O evento gratuito contará com a presença do renomado filósofo indígena, escritor, ativista ambiental e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Ailton Krenak.
O programa “Lugares de Ler” é financiado pela Lei Paulo Gustavo em parceria com o Instituto Agir pela Cidadania. Esta iniciativa oferecerá diversas ações de fomento à leitura abertas à comunidade, como formação de agentes de leitura, capacitação, rodas e clubes de leitura, doação de livros, além de outras atividades por meio de diferentes linguagens artísticas. O programa terá a duração de um ano e será implementado em 10 territórios que integram o programa Estado Presente pela Vida, que atende regiões com alto índice de vulnerabilidade social.
Paralelamente, haverá o tradicional lançamento coletivo de livros de autores capixabas contemplados pelo edital de Produção Literária e Incentivo à Leitura da Secult. Serão distribuídos exemplares das 22 obras produzidas com os recursos do Funcultura, além de uma sessão de autógrafos com os próprios autores.

SERVIÇO

  • Evento: Lançamento do programa “Lugares de Ler” e lançamento coletivo de livros
  • Data: 8 de julho de 2024
  • Horário: 18h
  • Local: Palácio Anchieta, Centro de Vitória
  • Participação Especial: Ailton Krenak
  • Entrada: gratuita

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