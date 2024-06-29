Mostra fotográfica exibe imagens de 32 cidades do Espírito Santo

Mostra “A Cidade se Faz no Caminho”

Está no ar a mostra fotográfica “A Cidade se Faz no Caminho”, que traz 40 fotos escolhidas por meio de seleção pública que retratam 32 cidades capixabas e seus caminhos. Entre os trabalhos está o do fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira.

Você pode conferir a mostra em www.acidadesefaznocaminho.com/exposicao

No total, foram 170 fotógrafos inscritos de Norte a Sul do Espírito Santo. A cidade de origem do projeto, Alegre, recebe intervenções urbanas em prédios abandonados no centro da cidade. A ideia é que a sociedade reflita sobre as diferentes vivências pelo caminho.

Mostra “A Cidade se Faz no Caminho” em prédios abandonados de Alegre Crédito: Divulgação

A organizadora e curadora da mostra, Taynara Barreto, está orgulhosa. “Até hoje quando olho para todas as fotografias eu fico pensando que deveria ter criado um projeto maior. O critério utilizado foi o registro do espaço urbano. Ruas, pessoas, calçadas, o transporte público, curiosidades deste caminho, a diversidade de cidades, mas também, o que esse caminho representava para cada um dos fotógrafos”.

A mostra recebeu inscrições de fotógrafos renomados como Humberto Capai, Tadeu Bianconi, Gabriel Lordêllo, e inúmeros artistas iniciantes.

“Não só criamos uma ponte entre as cidades do Espírito Santo através das imagens, mas consagramos a importância de ver e observar o espaço urbano através da fotografia. Estou muito orgulhosa do que criamos com a mostra”, comemora.