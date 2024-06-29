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Arte

Mostra fotográfica exibe imagens de 32 cidades do Espírito Santo

“A Cidade se Faz no Caminho” reúne 40 imagens de fotógrafos renomados e artistas iniciantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 11:10

Mostra “A Cidade se Faz no Caminho”

Está no ar a mostra fotográfica “A Cidade se Faz no Caminho”, que traz 40 fotos escolhidas por meio de seleção pública que retratam 32 cidades capixabas e seus caminhos. Entre os trabalhos está o do fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira.
 Você pode conferir a mostra em www.acidadesefaznocaminho.com/exposicao.
No total, foram 170 fotógrafos inscritos de Norte a Sul do Espírito Santo. A cidade de origem do projeto, Alegre, recebe intervenções urbanas em prédios abandonados no centro da cidade. A ideia é que a sociedade reflita sobre as diferentes vivências pelo caminho.
Mostra fotográfica “A Cidade se Faz no Caminho” em prédios abandonados de Alegre
Mostra “A Cidade se Faz no Caminho” em prédios abandonados de Alegre Crédito: Divulgação
A organizadora e curadora da mostra, Taynara Barreto, está orgulhosa. “Até hoje quando olho para todas as fotografias eu fico pensando que deveria ter criado um projeto maior. O critério utilizado foi o registro do espaço urbano. Ruas, pessoas, calçadas, o transporte público, curiosidades deste caminho, a diversidade de cidades, mas também, o que esse caminho representava para cada um dos fotógrafos”.
A mostra recebeu inscrições de fotógrafos renomados como Humberto Capai, Tadeu Bianconi, Gabriel Lordêllo, e inúmeros artistas iniciantes.
“Não só criamos uma ponte entre as cidades do Espírito Santo através das imagens, mas consagramos a importância de ver e observar o espaço urbano através da fotografia. Estou muito orgulhosa do que criamos com a mostra”, comemora.
"A Cidade se Faz no Caminho" fica disponível on-line por um ano, e presencialmente, enquanto a cidade permitir.

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