Festival 'Dança em Trânsito' vai passar por três cidades do ES

Neste mês, o festival 'Dança em Trânsito', de dança contemporânea, iniciou sua principal etapa e percorre todas as cinco regiões do país, envolvendo 33 cidades até 1º de outubro e passa por três cidades do Espírito Santo. Em terras capixabas, o evento acontece no dia 27 de junho em Baixo Guandu, na Praça São Pedro, e será gratuito. Já no dia 30 de junho, a Região Metropolitana receberá o festival no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha e no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos custam R$ 10.