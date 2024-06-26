Festival 'Dança em Trânsito' vai passar por três cidades do ES

Neste mês, o festival 'Dança em Trânsito', de dança contemporânea, iniciou sua principal etapa e percorre todas as cinco regiões do país, envolvendo 33 cidades até 1º de outubro e passa por três cidades do Espírito Santo. Em terras capixabas, o evento acontece no dia 27 de junho em Baixo Guandu, na Praça São Pedro, e será gratuito. Já no dia 30 de junho, a Região Metropolitana receberá o festival no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha e no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos custam R$ 10.
Ao todo 31 companhias e artistas de países como Brasil, Burkina Faso, Canadá, Colômbia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, República Tcheca e Ucrânia ocupam palcos e espaços públicos de 10 capitais brasileiras e 23 outras cidades. Participam desta edição companhias e artistas como Clémentine & Lisard, da Espanha; TF Cia de Dança, de São Paulo; Grupo Tápias e Márcio Jahú, do Rio de Janeiro, entre outros.
Além disso, um workshop de dança será ministrado pelo dançarino Marcio Jahú na Ufes, no dia 28 de junho. A programação completa você confere abaixo.
SERVIÇO
- 27 de junho (quinta) - Baixo Guandu
- Local: Praça São Pedro - Avenida Carlos Medeiros, 1-91 - Baixo Guandu
- Horário: a partir das 19h
- Gratuito
- Atrações: T. F. Cia de Dança (19h), Grupo Tápias (19h30), Clémentine & Lisard (20h30)
- 30 de junho (domingo) - Vila Velha
- Local: Parque Casa do Governador - Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
- Horário: a partir das 10h
- Ingressos: R$ 10, à venda no site Sympla
- Atrações: Grupo Tápias (10h), T. F. Cia de Dança (11h), Clémentine & Lisard (11h30), Marcio Jahú (12h)
- 30 de junho (domingo) - Vitória
- Local: Sesc Glória - Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Horário: a partir das 18h
- Ingressos: R$ 10, a venda no site Lets.events
- Atrações: Grupo Tápias (18h), Clémentine & Lisard (19h), Marcio Jahú (19h30)
OFICINA
- Oficina de dança com Marcio Jahú
- Data: 28 de junho
- Local: Universidade Federal do Espírito Santo - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - UFES Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) - Sala Práticas Corporais 2
- Horário: das 19h às 21h
- Link para inscrições aqui