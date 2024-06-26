Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival 'Dança em Trânsito' vai passar por três cidades do ES
Atrações internacionais

Festival 'Dança em Trânsito' vai passar por três cidades do ES

Com 31 atrações nacionais e internacionais, o evento vai percorrer 33 cidades do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 19:30

Festival 'Dança em Trânsito' vai passar por três cidades do ES, veja quais
Grupo Tápias e Clémentine & Lisard Crédito: Divulgação
Neste mês, o festival 'Dança em Trânsito', de dança contemporânea, iniciou sua principal etapa e percorre todas as cinco regiões do país, envolvendo 33 cidades até 1º de outubro e passa por três cidades do Espírito Santo. Em terras capixabas, o evento acontece no dia 27 de junho em Baixo Guandu, na Praça São Pedro, e será gratuito. Já no dia 30 de junho, a Região Metropolitana receberá o festival no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha e no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos custam R$ 10.
Ao todo 31 companhias e artistas de países como Brasil, Burkina Faso, Canadá, Colômbia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, República Tcheca e Ucrânia ocupam palcos e espaços públicos de 10 capitais brasileiras e 23 outras cidades. Participam desta edição companhias e artistas como Clémentine & Lisard, da Espanha; TF Cia de Dança, de São Paulo; Grupo Tápias e Márcio Jahú, do Rio de Janeiro, entre outros.
Além disso, um workshop de dança será ministrado pelo dançarino Marcio Jahú na Ufes, no dia 28 de junho. A programação completa você confere abaixo.

SERVIÇO

  • 27 de junho (quinta) - Baixo Guandu
  • Local: Praça São Pedro - Avenida Carlos Medeiros, 1-91 - Baixo Guandu
  • Horário: a partir das 19h
  • Gratuito
  • Atrações: T. F. Cia de Dança (19h), Grupo Tápias (19h30), Clémentine & Lisard (20h30)
  • 30 de junho (domingo) - Vila Velha
  • Local: Parque Casa do Governador -  Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
  • Horário: a partir das 10h
  • Ingressos: R$ 10, à venda no site Sympla
  • Atrações: Grupo Tápias (10h), T. F. Cia de Dança (11h), Clémentine & Lisard (11h30), Marcio Jahú (12h)
  • 30 de junho (domingo) - Vitória
  • Local: Sesc Glória - Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Horário: a partir das 18h
  • Ingressos: R$ 10, a venda no site Lets.events
  • Atrações: Grupo Tápias (18h), Clémentine & Lisard (19h), Marcio Jahú (19h30)

OFICINA

  • Oficina de dança com Marcio Jahú
  • Data: 28 de junho
  • Local: Universidade Federal do Espírito Santo - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - UFES Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) - Sala Práticas Corporais 2
  • Horário: das 19h às 21h
  • Link para inscrições aqui

Veja Também

"Capixabas ficarão com orgulho”, diz Zezé Polessa sobre peça de Nara Leão

Lucas Souza, ex-namorado de Jojo Todynho, aparece dançando em vídeo em Vitória

Macucos vai participar da gravação do DVD de Alma Djem em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Dança internacional Festa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados