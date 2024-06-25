"Capixabas ficarão com orgulho”, diz Zezé Polessa sobre peça de Nara Leão

Atriz Zezé Polessa interpreta Nara Leão no teatro Crédito: Flávio Colker/Divulgação

Após grande sucesso no Rio de Janeiro, a peça "NARA", um solo inédito de Miguel Falabella estrelado por Zezé Polessa, chega a Vitória. Celebrando a vida e obra da icônica cantora capixaba Nara Leão, o espetáculo está marcado para os dias 28 a 30 de junho no Teatro Universitário da UFES. Haverá um bate-papo com o público no dia 29 após o espetáculo e as sessões do dia 30 contarão com intérprete de libras.

Nara Leão (1942-1989), nascida em Vitória, Espírito Santo, é um dos nomes mais influentes da música brasileira dos anos 1960, 70 e 80. A peça "NARA" é uma homenagem da atriz Zezá Polessa, que, inspirada pela biografia da cantora, uniu forças com Miguel Falabella para criar este espetáculo único. "Me aprofundar na história da Nara foi uma experiência muito interessante tanto pessoalmente quanto artisticamente. Eu conhecia algumas músicas, li a biografia e me apaixonei pela história”, contou Zezé.

A atriz conta que, durante a pandemia, passou a se interessar ainda mais na história da capixaba após ler sua biografia. Ao expressar a Miguel Falabella seu desejo de interpretar Nara, Falabella rapidamente se comprometeu a escrever o texto do espetáculo, dando início à concepção da obra ainda durante o período pandêmico.

"Quando eu tive vontade de fazer a Nara, falei com Miguel que sabia não ter mais a idade dela, mas ele logo disse que isso não tinha a menor importância"

O espetáculo apresenta Nara Leão como uma figura que retorna de algum lugar do passado ou do futuro para compartilhar suas lembranças e reflexões com o público. Em um grande fluxo de consciência, o texto relembra momentos e canções da cantora sem se preocupar com cronologias ou formalidades, refletindo o estilo livre e descompromissado que caracterizou Nara Leão.

Zezé conta que soube encontrar sua própria interpretação da cantora: "Meu tom de voz é bem parecido, então foi bem conveniente. Tentei não imitar, mas criar minha própria versão da cantora. Não queríamos um documentário, queríamos algo mais poético. Os capixabas vão se surpreender, vai dar um orgulho danado da história dessa mulher".

No palco, as canções pontuam os momentos de uma vida entrelaçada com a história do Brasil. A atriz interpreta ao vivo sucessos como ‘A Banda’, ‘Corcovado’, e ‘Marcha da Quarta-feira de Cinzas’. O espetáculo aborda temas como a repressão da ditadura militar, o exílio, o feminismo, a revolução comportamental das décadas de 60 e 70, a maternidade, e as paixões de Nara Leão.

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