Dia do Cinema Brasileiro: confira quiz com capixabas sobre filmes nacionais

O quanto você conhece de filmes brasileiros? Em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de junho, a equipe de HZ foi às ruas para descobrir o quanto os capixabas conhecem e valorizam o cinema nacional. Apresentamos fotos de algumas cenas e os participantes tinham que acertar quais filmes eram.
A data, que homenageia o cineasta brasileiro Afonso Segreto, primeiro a registrar imagens em movimento no Brasil em 1898, é uma oportunidade para refletir sobre a importância e o impacto do cinema produzido no país.