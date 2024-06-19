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Quantas você acerta?

Dia do Cinema Brasileiro: confira quiz com capixabas sobre filmes nacionais

19 de junho é Dia do Cinema Brasileiro e HZ foi às ruas para testar o nível de conhecimento da galera sobre produções nacionais; assista

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 19:44

Cena do filme 'O Auto da Compadecida 2'
Cena do filme 'O Auto da Compadecida 2' Crédito: Laura Campanella/Divulgação
O quanto você conhece de filmes brasileiros? Em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de junho, a equipe de HZ foi às ruas para descobrir o quanto os capixabas conhecem e valorizam o cinema nacional. Apresentamos fotos de algumas cenas e os participantes tinham que acertar quais filmes eram.
A data, que homenageia o cineasta brasileiro Afonso Segreto, primeiro a registrar imagens em movimento no Brasil em 1898, é uma oportunidade para refletir sobre a importância e o impacto do cinema produzido no país. 

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