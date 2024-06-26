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Música capixaba

Macucos vai participar da gravação do DVD de Alma Djem em São Paulo

Banda capixaba participará do show ao lado de grandes nomes do reggae e da música brasileira. Evento será no dia 18 de julho
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 13:34

Macucos é atração confirmada no TendaLab 2024
Macucos vai participar de projeto em São Paulo Crédito: Rodrigo Pysi
A banda capixaba Macucos está confirmada para a gravação do DVD "Acústico em São Paulo" da Alma Djem, ao vivo na Audio, no dia 18 de julho. Este projeto especial também contará com Roberta Campos, Chimarruts, Maskavo, Maneva e Fabio Brazza.
Sobre a participação dos Macucos, um dos grandes nomes do reggae brasileiro, a Alma Djem expressou sua felicidade e prometeu um evento histórico."Estamos muito felizes em anunciar que nossos irmãos de longa data vêm direto do Espírito Santo para participar no nosso ao vivo. Preparem-se para um momento histórico e emocionante!"
A banda, formada em 1997, planeja 30 músicas para o show: uma setlist repleta de hits, faixas inéditas e regravações de alguns sucessos que se popularizaram na música brasileira. 
A presença dos Macucos promete enriquecer ainda mais o line-up repleto de influentes artistas da cena musical brasileira. “Teremos grandes nomes do Reggae Nacional e da música brasileira ao nosso lado, em participações memoráveis e no repertório. Além dos sucessos que já conquistaram seu coração, preparamos surpresas e músicas inéditas que mal podemos esperar para compartilhar com todos. Cada nota, cada acorde, é dedicado a vocês, nossos fãs, que sempre estiveram ao nosso lado”, completou.
Eles também reservaram uma categoria para ajudar o Rio Grande do Sul: a meia entrada solidária, por apenas 60 reais, garante entrada no evento. Para validar, basta levar um quilo de alimento não perecível no dia do show. No palco, a banda será composta com 11 nomes, incluindo violão, cavaquinho, piano, teclados e bateria.

Serviço

  • Alma Djem - Acústico em São Paulo
  • Data: 17 de julho de 2024
  • Local: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo
  • Ingressos: Ticket360
  • Meia Solidária R$ 60,00 + 1 kg de alimento destinado ao Rio Grande do Sul

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