Macucos vai participar da gravação do DVD de Alma Djem em São Paulo

Macucos vai participar de projeto em São Paulo Crédito: Rodrigo Pysi

A banda capixaba Macucos está confirmada para a gravação do DVD "Acústico em São Paulo" da Alma Djem, ao vivo na Audio, no dia 18 de julho. Este projeto especial também contará com Roberta Campos, Chimarruts, Maskavo, Maneva e Fabio Brazza.

Sobre a participação dos Macucos, um dos grandes nomes do reggae brasileiro, a Alma Djem expressou sua felicidade e prometeu um evento histórico."Estamos muito felizes em anunciar que nossos irmãos de longa data vêm direto do Espírito Santo para participar no nosso ao vivo. Preparem-se para um momento histórico e emocionante!"

A banda, formada em 1997, planeja 30 músicas para o show: uma setlist repleta de hits, faixas inéditas e regravações de alguns sucessos que se popularizaram na música brasileira.

A presença dos Macucos promete enriquecer ainda mais o line-up repleto de influentes artistas da cena musical brasileira. “Teremos grandes nomes do Reggae Nacional e da música brasileira ao nosso lado, em participações memoráveis e no repertório. Além dos sucessos que já conquistaram seu coração, preparamos surpresas e músicas inéditas que mal podemos esperar para compartilhar com todos. Cada nota, cada acorde, é dedicado a vocês, nossos fãs, que sempre estiveram ao nosso lado”, completou.

Eles também reservaram uma categoria para ajudar o Rio Grande do Sul: a meia entrada solidária, por apenas 60 reais, garante entrada no evento. Para validar, basta levar um quilo de alimento não perecível no dia do show. No palco, a banda será composta com 11 nomes, incluindo violão, cavaquinho, piano, teclados e bateria.

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