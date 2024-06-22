Temporada de inverno: confira programações em todo o ES para curtir o friozinho

Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa Crédito: Shutterstock

Com a chegada do inverno, os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá e Itarana se preparam para atrair ainda mais visitantes. Com isso, prepararam uma série de eventos culturais e festivos realizados ao longo da estação. A programação, rica e variada, promete esquentar a região com música, teatro, gastronomia e muita tradição.

Confira a programação:

SANTA TERESA

Festa do Imigrante Italiano - 21 a 23 de junho: Neste fim de semana, Santa Teresa celebra a Festa do Imigrante Italiano, um evento que homenageia a significativa contribuição da imigração italiana para a região. A programação inclui a coroação da Realeza Ítalo-Teresense, apresentações musicais, danças tradicionais e muita música italiana, dinamizando a cultura, economia e turismo local.



Desfile Cívico - 26 de junho: Em comemoração aos 150 anos de Imigração Italiana, o desfile cívico ocorrerá no dia 26 de junho, na Avenida José Ruschi. O evento contará com a participação de diversos segmentos da sociedade, incluindo estudantes, moradores, artistas e grupos folclóricos, celebrando a identidade cultural de Santa Teresa.

Congresso Brasileiro de Primatologia - 7 a 12 de julho: Nesta data Santa Teresa sedia o XX Congresso Brasileiro de Primatologia, com o tema "Primatologia decolonial: aqui se faz morada”. O congresso discutirá novas abordagens no estudo dos primatas e seus ecossistemas, integrando aspectos científicos, históricos, culturais e sociais.

Inverno Moto Fest - 19 e 20 de julho: O Inverno Moto Fest promete agitar Santa Teresa com exibições de motocicletas, estandes de grandes marcas, além de uma variada gastronomia e shows de clássicos do rock.

Poetize-se - 23 e 24 de agosto: O evento visa valorizar a cultura local através de diversas manifestações artísticas, como poesia, música e dança.

Praça em Santa Teresa Crédito: Júnior Follador | Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa

Festa da Uva e do Vinho - 30 de agosto a 1 de setembro: Encerrando agosto e abrindo setembro, acontece a tradicional Festa da Uva e do Vinho. O evento é famoso pela "Pisa da Uva", a "Passarela da Uva" e pelo Concurso Realeza da Uva e do Vinho, atraindo visitantes de todo o país.

Primavera Teresense - 6 a 8 de setembro: Para celebrar a chegada da primavera, o Festival Primavera Teresense será realizado de 6 a 8 de setembro. O evento destaca a beleza natural de Santa Teresa com música, gastronomia local, cervejas artesanais e uma deslumbrante exibição de flores.

SANTA LEOPOLDINA

Roda de Viola com Caldos e Pizzas Especiais - 22 de junho e 20 de julho: A Pizzaria Delícias da Montanha, em Rio do Meio, promove uma Roda de Viola com caldos e pizzas especiais, proporcionando uma noite de boa música e gastronomia.

Festa Junina - 13 de julho: Nesta data, a Cachoeira Canto das Águas, em Bragança, recebe uma animada Festa Junina com comidas típicas, quadrilha e forró.

Noite de Caldos com Música ao Vivo - 27 de julho: A Cachoeira Canto das Águas abre suas portas novamente no dia 27 de julho para uma noite de caldos com música ao vivo, proporcionando um ambiente aconchegante e agradável.

Festa das Raízes - 30 de agosto a 1 de setembro: Santa Leopoldina celebra a Festa das Raízes, com exposição e comercialização de tubérculos, raízes, produtos da agroindústria e artesanato, além de atrações culturais e shows.

Festival das Etnias - 27 a 29 de setembro: Encerrando a programação de inverno, o Festival das Etnias acontece no final de setembro, promovendo atividades culturais, concurso de representantes das etnias, oficinas étnicas, danças típicas, artesanato e gastronomia. Para mais informações sobre a programação e turismo em Santa Leopoldina, visite o site oficial: Descubra Santa Leopoldina.

ITARANA

Tombo da Papa em Itarana Crédito: Divulgação

6º Tombo da Papa - 02 a 04 de agosto: A programação conta com gastronomia, shows musicais, danças folclóricas e muito mais.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

Festival Estadual de Danças Folclóricas - 13 e 14 de julho: O festival acontece anualmente em Santa Maria de Jetibá. Este ano a novidade será a participação dos grupos da danças Ihna Erlangen, da Alemanha, e Ina Golienow, da Polônia.