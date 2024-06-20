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Festa do Caboclo Bernardo agita fim de semana em Regência

A celebração gratuita terá shows de Zé Geraldo, Casaca, Cidade do Reggae e Trio Clandestino
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 17:09

Zé Geraldo se apresenta em Regência
Zé Geraldo se apresenta em Regência Crédito: Bruno Santos/ Folhapress
A Vila de Regência, no litoral de Linhares, estará em clima de festa no próximo fim de semana. A tradicional festa em homenagem ao herói linharense Caboclo Bernardo começará nesta sexta-feira (21) e se estenderá até domingo (23). Na sexta e sábado, ocorrerão diversas atividades musicais e culturais, culminando no domingo (23) com o tradicional encontro das bandas de congo.
Conforme informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, espera-se a presença de mais de 10 mil pessoas durante os três dias de evento. A programação musical contará com apresentações de Cidade do Reggae, Trio Clandestino, Casaca e Zé Geraldo. A festa, localizada próxima ao Farol de Regência, promete aquecer a economia local e o setor turístico da vila.
Além dos shows, a programação cultural incluirá apresentações artísticas, uma tenda para exposição de produtos locais, oficina de casaca, e atividades esportivas como o torneio Caboclo Bernardo, caminhada, passeio ciclístico e roda de capoeira.
“O evento é fundamental para fortalecer a cadeia produtiva do turismo e gerar emprego e renda para os moradores da vila, que já se preparam para receber turistas e visitantes. A Festa de Caboclo Bernardo tem grande importância cultural e social para a história do município e de Regência. Atuaremos em várias frentes para garantir o sucesso desta edição”, destacou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Jussara Carvalho.

SERVIÇO

Festa do Caboclo Bernardo
  • Local: Vila de Regência, em Linhares
  • Data: 21, 22 e 23 de junho
  • Gratuito

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