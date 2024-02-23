Zé Geraldo lembra quando foi atingido por um coco em show no ES

Zé Geraldo relembrou de uma história no Epírito Santo Crédito: Reprodução @zégeraldo

O compositor e intérprete mineiro Zé Geraldo ficou famoso em todo o país por conta de suas músicas. Ele, que foi criado em Governador Valadares, e trabalhou em São Paulo, conquistou todo o país.

E, entre as inúmeras histórias de sua carreira, uma aconteceu no Espírito Santo. No podcast GabriElas, o artista lembrou de uma situação num show feito em Itaguaçu. A história foi repostada pelo perfil de Itaguaçu/ES.

"Uma vez estava fazendo show em Itaguaçu, ao ar livre, com muita gente. Tava cantando a música "Cidadão", com os olhos fechados, e de repente tomei um impacto na testa. A garota, completamente travada, jogou um coco e abriu uma ferida na minha testa. Parou o show, eu todo ensanguentado, me levaram para o hospital", disse durante a conversa. Tempos depois ele voltou ao Estado.