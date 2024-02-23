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Machucou a testa

Zé Geraldo lembra quando foi atingido por um coco em show no ES

No podcast GabriElas o artista contou que, no show em Itaguaçu, foi atingido por um coco durante o show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 19:42

Zé Geraldo
Zé Geraldo relembrou de uma história no Epírito Santo Crédito: Reprodução @zégeraldo
O compositor e intérprete mineiro Zé Geraldo ficou famoso em todo o país por conta de suas músicas. Ele, que foi criado em Governador Valadares, e trabalhou em São Paulo, conquistou todo o país. 
E, entre as inúmeras histórias de sua carreira, uma aconteceu no Espírito Santo. No podcast GabriElas, o artista lembrou de uma situação num show feito em Itaguaçu. A história foi repostada pelo perfil de Itaguaçu/ES.
"Uma vez estava fazendo show em Itaguaçu, ao ar livre, com muita gente. Tava cantando a música "Cidadão", com os olhos fechados, e de repente tomei um impacto na testa. A garota, completamente travada, jogou um coco e abriu uma ferida na minha testa. Parou o show, eu todo ensanguentado, me levaram para o hospital", disse durante a conversa. Tempos depois ele voltou ao Estado. 
Zé Geraldo é autor do cancioneiro brasileiro como “Milho aos Pombos”, “Senhorita” e “Negro Amor”. 

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