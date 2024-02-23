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BBB 24: Valentina Bandeira diz que 'Ed Gama roubou vaga' dela no reality e satiriza saída de quadro

Em vídeo do Porta dos Fundos, influenciadora, vetada do Conversa com o Eliminado após vazamento, diz que 'estava num dia ruim'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 16:17

Ed Gama e Valentina Bandeira no comando do Porta News
Ed Gama e Valentina Bandeira no comando do Porta News Crédito: Divulgação/Porta dos Fundos
Nesta quinta-feira, 22, o canal Porta dos Fundos lançou mais um episódio de seu quadro semanal, o Porta News, apresentado por Ed Gama e Valentina Bandeira.
Durante a abertura do quadro, Valentina ironizou com Ed Gama a situação que sofreu ano passado, após ter vazado a informação de que faria parte da equipe do Big Brother Brasil 24, no quadro Bate-Papo BBB, apresentado semanalmente, às terças-feiras, no streaming Globoplay. Ela faria dupla com Thaís Fersoza, que atualmente apresenta o quadro com Ed Gama.
Durante o Porta News, Valentina comentou que estava num dia ruim, mas é "madura o suficiente para lidar com as consequências das suas próprias escolhas".
Ela brinca com a situação e "culpa" Ed Gama enquanto se apresenta: "eu sou Valentina Bandeira, a pessoa de quem Ed Gama roubou a vaga no quadro 'conversa com o eliminado'".
Ed Gama responde: "não tenho culpa se a Valentina Bandeira fez o que ela fez". A humorista rebate: "Só esperava que pelo menos Ed Gama tivesse ligado para Valentina Bandeira antes de sair na mídia".

O que aconteceu entre Valentina e a Globo?

A própria Valentina Bandeira disse, em dezembro de 2023, que apresentaria um quadro de entrevistas no BBB 24. Sua companheira, ela afirmou, seria Thaís Fersoza. "Vou apresentar um mesacast do Big Brother, ontem disseram que eu apresentaria o Café com o Eliminado", ela disse em seu canal no YouTube.
Ela chegou a fazer planos para o quadro. "eu vou macetar o canal no YouTube, mesmo se o Boninho falar que não, vou dizer: se inscreve no meu canal".
No entanto, atualmente, o programa conta apenas com Thaís Fersoza e Ed Gama como apresentadores. A emissora não informou se Valentina estava no projeto inicial.

Quem é Valentina Bandeira?

Valentina, 29 anos, é filha do bailarino Ricardo Bandeira e sobrinha da escritora Maria Clara Machado, nasceu na França e iniciou sua carreira artística no Brasil, no Teatro Tablado. A primeira peça profissional foi aos 12 anos, uma montagem de Peter Pan, dirigida por Sura Berditchevsky, seguido de Cabaré Valentin.
Com 19 anos, entrou na Globo, onde participou de grandes produções como Geração Brasil, Totalmente Demais, Zorra, Tá no Ar: a TV na TV, Quanto Mais Vida, Melhor!, e a novela Todas As Flores, sucesso no Globoplay.
Carioca nata, é no humor que Valentina se destacou nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores. Ela se descreve como resultado de referências que vão desde desenhos animados da TV Globinho, Os Normais, A Grande Família, Zorra Total, os influencers Casimiro e Patrícia Ramos até chegar na programação da MTV dos anos 2000.
"Me entender no humor parece como entender a sua sexualidade, faz parte de mim. Eu sempre fui das engraçadinhas, mas não acreditava que eu seria capaz. Na internet, essa minha carga de comicidade chegou naturalmente, porque é minha maneira de existir no mundo. Mas, eu só fui ter coragem de falar: 'se bobear, eu sou comediante' agora. A internet me deu confiança", ela disse em entrevista ao Estadão em setembro de 2023, quando começou a apresentar uma nova versão do Beija Sapo na MTV.

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