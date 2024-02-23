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Repercussão

Elisa Lucinda e famosos repercutem condenação de Daniel Alves por estupro

Atriz afirma que sentença de 4 anos e meio é baixa, mas pedem que Justiça brasileira se inspire
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 14:53

Elisa Lucinda conversou com
Elisa Lucinda comentou sobre condenação de Daniel Alves por estupro Crédito: Samy Ferreira
A condenação de Daniel Alves por estupro na Espanha, nesta quinta-feira (22), repercutiu entre famosas. O jogador de 40 anos foi sentenciado a quatro anos e meio de prisão pela relação não consentida com uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, em 2022.
Elisa Lucinda, que esteve no ar recentemente como Marlene em "Vai Na Fé" (Globo), postou um texto em seu perfil oficial de Instagram no qual diz esperar que o ocorrido alerte pais e mestres sobre a educação de meninos, a fim de que eles não cresçam com "atitudes masculinas predatórias".
"O estupro é cometido por homem rico e homem pobre também. Trata-se uma autorização dada pelo patriarcado para nos invadir e para dispor de nossos corpos", escreveu. "Sem empatia e sem limite, o menino é criado numa dicotomia sinistra: 'ama' a mãe e 'odeia' a mulher um mesmo coração masculino? É, no mínimo esquisito, além de contraditório e perturbador", disse a capixaba.
A atriz ainda ressaltou que quatro anos é pouco, mas algo que talvez não ocorresse no Brasil. A opinião também foi externada por Marjorie Estiano, que pediu que a Justiça brasileira se inspire na sentença.
"Muitas mulheres são estupradas todos os dias no Brasil. Não vai faltar oportunidade de atuação", escreveu. O texto de Lucinda foi compartilhado por Luana Piovani em suas redes sociais.

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