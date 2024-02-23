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Integrantes do RBD são barrados em premiação e criticam organizadores

Christopher von Uckermann e Christian Chávez não puderam entrar em evento dedicado à música latina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 14:32

Christopher von Uckermann e Christian Chávez, do RBD, no tapete vermelho do prêmio Lo Nuestro
Christopher von Uckermann e Christian Chávez, do RBD, no tapete vermelho do prêmio Lo Nuestro Crédito: christianchavezreal no Instagram
Os cantores Christian Chávez e Christopher von Uckermann, da banda mexicana RBD, passaram por uma saia justa na premiação Lo Nuestro, que ocorreu em Miami, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (22).
Por meio das redes sociais, eles afirmaram que foram barrados ao tentarem ingressar no evento porque receberam convites errados da organização. Antes, os músicos posaram para fotos no tapete vermelho.
"Estamos saindo do Prêmio Lo Nuestro. Não vamos estar com vocês porque nos deram convites errados, parece que não havia mesas. Me surpreende um pouco, me parece uma organização estranha os indicados [ao prêmio] não poderem entrar no evento", disse von Uckermann.
O evento é dedicado à música latina e contou com a presença de Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza. Pouco depois, o músico agradeceu aos fãs e afirmou estar chateado pelo ocorrido, já que ele e Chávez viajaram a Miami apenas para comparecer a premiação.
"Nos dói muito ter vindo até Miami e, aparentemente, não ter lugar para nós. Em nome do RBD, [digo que] nós somos maiores do que isso."

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