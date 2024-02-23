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Caldeirokê

Novo quadro de Marcos Mion na Globo volta com karaokê na televisão

Caldeirokê vai estrear nas próximas semanas no programa de sábado. Lucas Lima estará junto com o apresentador na atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 10:14

Novo quadro do Caldeirão do Mion revive karaokê na Globo
Marcos Mion terá novidades no Caldeirão, na TV Globo Crédito: Paulo Barros/Globo
Com contrato recentemente renovado pela Globo por mais três anos, Marcos Mion começa a tentar trazer novidades para o seu programa semanal na emissora, o Caldeirão, exibido nas tardes de sábado.
Na última quarta-feira (21), Mion começou a gravar uma de suas principais apostas do ano, o Caldeirôke, que vai trazer o clássico karaokê, que é famoso em festas pelo Brasil, para a televisão novamente.
Junto com Mion, estará o cantor Lucas Lima, violinista conhecido pelo seu trabalho musical e por ter sido casado com Sandy Leah por quase duas décadas. Ele estará com outros artistas que vão compor a bancada de jurados semanalmente.
A ideia é trazer hinos do karaokê para as tardes de sábado. Músicas como "Evidências", de Chitãozinho e Xororó; "Cheia de Manias", do Raça Negra, e "Como nossos pais", de Elis Regina, serão figurinhas carimbadas.
O game musical será dividido em duas fases. Na primeira, a fase dos microfones, o artista convidado e seus amigos escolhem um dos seis microfones coloridos. Cada um deles esconde uma música clássica de karaokê.
No momento da escolha, a música será revelada e o jogador tem cinco segundos pra começar a cantar. Após a apresentação, os jurados atribuem notas que serão somadas até a segunda fase.
Já na segunda fase, a fase do show, é onde o time escolhe, previamente, uma música pra tentar convencer os jurados e a plateia que são os verdadeiros artistas de karaokê. A estreia do quadro ainda não está definida, mas deve acontecer até abril.
O Caldeirão costuma ser líder de audiência, e tem média de 12 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

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