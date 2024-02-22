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Televisão

Fátima Bernardes fica sem projeto na Globo e pode passar 2024 na geladeira

Atração produzida para o GNT não terá segunda temporada; empresa busca novas possibilidades para que a jornalista não fique fora do ar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 10:03

Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids
Fátima Bernardes  Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo
Um dos rostos mais conhecidos da Globo pode ficar sem um programa próprio pela primeira vez em muito tempo. A jornalista Fátima Bernardes ainda não tem projetos previstos para a programação a curto prazo.
O Assim Como a Gente, sua atração que estreou no GNT no fim do ano passado e que entrevistava famosos que tinham algo em comum entre si, não deverá ter uma nova temporada produzida.
O entendimento interno é que a atração cumpriu seu objetivo com apenas uma leva de episódios no ar. Procurado pela reportagem, o GNT confirmou que não há uma nova temporada encomendada para 2024.
"Não temos a confirmação de uma nova temporada no momento, pois a programação de 2024 ainda está em construção com algumas atrações já confirmadas e outras sendo formatadas. É algo comum no GNT, que tem um planejamento dinâmico", diz o canal.
Na TV aberta, também não existem atrações previstas para Fátima. A Globo já tem um planejamento praticamente definido, e existem alguns pequenos espaços no horário noturno, no segundo semestre.
Internamente, a Globo busca um projeto para que Fátima Bernardes seja aproveitada de alguma forma na programação. Caso não seja possível, Fátima realmente ficará na temida "geladeira", fora do ar.
O que chama a atenção é que a jornalista sempre teve aceitação comercial de marcas em seus projetos, seja no Encontro ou nas duas últimas temporadas do The Voice Brasil, cancelado no ano passado.
Caso a situação não seja revertida, será a primeira vez desde 1989 que Fátima não terá uma atração na Globo. Como âncora de telejornais, ela apresentou o Jornal da Globo, o Fantástico, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, este último entre 1998 e 2011.
Entre 2012 e 2022, Fátima foi apresentadora do Encontro, que encerrou a programação infantil da Globo nas manhãs. Ela saiu em 2012, com a alegação de que estava cansada da rotina de uma atração diária. Até ano passado, ela comandou a franquia The Voice Brasil.

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