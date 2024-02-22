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Sandy e Fábio Porchat se beijam em novo trailer de comédia romântica

Filme marca volta de Sandy às telonas após dez anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 09:54

Sandy e Fábio Porchat protagonizam filme
Sandy e Fábio Porchat protagonizam filme Crédito: Divulgação/Warner
Sandy, 41, e Fábio Porchat, 40, vivem um casal no filme "Evidências do Amor", que estreia nos cinemas em abril.
Na comédia romântica, Marco (Porchat), sofre com um acontecimento sobrenatural: toda vez que ouve a música "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, ele é teletransportado para o passado, e justamente para momentos em que briga com a namorada, Laura (Sandy).
O longa é dirigido por Pedro Antônio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães e Alvaro Campos.
Inspirado na música "Evidências", hit absoluto na voz de Chitãozinho e Xororó, o filme marca a volta da filha de Xororó às telonas após dez anos. O último filme protagonizado por Sandy foi "Quando eu Era Vivo" (2014), de Marco Dutra.
Já Fábio vem na esteira do gênero com "O Palestrante" (2022), "Tamo Junto" (2016), "Vai Que Dá Certo" e a sequência (2013 e 2016), "Meu Passado Me Condena" e a sequência (2013 e 2015), além das produções da Porta dos Fundos para as plataformas de streaming.

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