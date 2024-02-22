Sandy e Fábio Porchat se beijam em novo trailer de comédia romântica

Sandy e Fábio Porchat protagonizam filme Crédito: Divulgação/Warner

Sandy, 41, e Fábio Porchat, 40, vivem um casal no filme "Evidências do Amor", que estreia nos cinemas em abril.

Na comédia romântica, Marco (Porchat), sofre com um acontecimento sobrenatural: toda vez que ouve a música "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, ele é teletransportado para o passado, e justamente para momentos em que briga com a namorada, Laura (Sandy).

O longa é dirigido por Pedro Antônio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães e Alvaro Campos.

Inspirado na música "Evidências", hit absoluto na voz de Chitãozinho e Xororó, o filme marca a volta da filha de Xororó às telonas após dez anos. O último filme protagonizado por Sandy foi "Quando eu Era Vivo" (2014), de Marco Dutra.