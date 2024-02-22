Ronaldinho Gaúcho participa do reality No Limite na Turquia

Ronaldinho Gaúcho participa de reality show turco Crédito: Reprodução

Ronaldinho Gaúcho, 43, está participando de um reality show na televisão turca. O Survivor é o formato original que no Brasil ganhou o nome de No Limite.

A participação de Ronaldinho no elenco foi revelada nas redes sociais do Survivor Turquia. O perfil do reality publicou um trecho do programa em que Ronaldinho ri da fala de outro participante. "Depoimento de Nagihan que fez Ronaldinho rir", diz a legenda.