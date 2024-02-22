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Ronaldinho Gaúcho participa do reality No Limite na Turquia

Ex-jogador está no elenco do Survivor na TV turca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 09:49

Ronaldinho Gaúcho participa de reality show turco
Ronaldinho Gaúcho participa de reality show turco Crédito: Reprodução
Ronaldinho Gaúcho, 43, está participando de um reality show na televisão turca. O Survivor é o formato original que no Brasil ganhou o nome de No Limite.
A participação de Ronaldinho no elenco foi revelada nas redes sociais do Survivor Turquia. O perfil do reality publicou um trecho do programa em que Ronaldinho ri da fala de outro participante. "Depoimento de Nagihan que fez Ronaldinho rir", diz a legenda.
Na internet, a participação do ex-jogador no reality turco fez sucesso e já levantou torcida. "O homem é viciado em viver", comentou um usuário do X (Twitter). "Mais um título para a conta do bruxo", falou outro.

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