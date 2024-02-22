Dona Florinda homenageia o marido Roberto Bolaños, o Chaves, que faria 95 anos

Florinda Meza, viúva de Roberto Bolaños Crédito: Divulgação

Florinda Meza, que ficou famosa por interpretar Dona Florinda no seriado "Chaves", homenageou seu marido, criador e protagonista da série, Roberto Gomez Bolaños.

Morto em 2014, Bolaños estaria completando 95 anos nesta quarta-feira (21). Florinda completou 75 recentemente, em 8 de fevereiro. Os dois viveram juntos de 1977 até a morte de Bolaños.

Em seu perfil no X (Twitter), a atriz mexicana homenageou o amado. "Meu Roberto. Sempre celebrarei sua vida. Para o mundo, você foi um grande comediante. Para mim, foi, é e sempre será o homem que encheu meu coração de felicidade. Te amo", escreveu a atriz.

Um fã cobrou de Florinda a volta dos seriados "Chaves" e "Chespirito" à TV. "Sem dúvida, era o melhor programa de nossa geração com a melhor pessoa e o melhor comediante da América Latina. Com todo o respeito, seria possível um acordo para voltar a exibir os capítulos?", perguntou o fã.

A atriz respondeu que é a favor de reexibir os capítulos, mas que a decisão depende da Televisa, emissora mexicana que exibiu originalmente a série. "Estou de acordo, a Televisa está de acordo, o que falta é deixarem de dizer que estão 'lutando para isso' e lutar de verdade para que seja possível, se é que realmente lhes interessa o legado e, sobretudo, o público. Um forte abraço", respondeu Florinda.

Por questões judiciais, a reexibição do seriado está vetada no mundo inteiro. Os direitos intelectuais da obra de Bolaños pertencem a um de seus filhos, Roberto Gomez Fernandéz.