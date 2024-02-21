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Pequena Lo diz que participaria de Soltos em Salvador e que PCD 'bebe e namora'

Ela e a cantora Rebecca serão comentaristas na quarta temporada de reality da Prime Video
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 17:55

Influencer Pequena Lô
Influencer Pequena Lô Crédito: Divulgação
Pequena Lo já deixou claro que adora uma boa festa, topa todos os shows e não dispensa uns bons beijos. Na nova temporada de Soltos em Salvador, ela estreia como comentarista, mas garante que, se não fosse uma pessoa pública, toparia participar do reality de pegação.
Lo diz que, ao contrário da visão capacitista de grande parte das pessoas, ela "sai, bebe, curte, beija, namora". E defende a participação de uma pessoa com deficiência em programas do gênero: "Seria icônico! Ainda mais se fosse uma pessoa que se diverte e aproveita".
A influenciadora digital se junta a Lipe Ribeiro, John Drops e Felipe Titto para assistir a todos os beijos, brigas, casais e confusões dos participantes em praias, festas e passeios em Salvador. A outra novidade no time de comentaristas é a cantora Rebecca.
Ex-participante da sexta temporada do De Férias com o Ex, Rebecca diz que trocaria seu reality anterior pelo Soltos em Salvador. "A dinâmica desse é bem melhor. Você consegue trazer pessoas de fora, vai para outras festas em outros lugares", compara.
As duas estreantes dizem que adoraram conferir tudo antecipadamente e que, muitas vezes, desejaram estar no meio dos participantes. "As festas são incríveis, com artistas maravilhosos que estavam lá cantando, e foi muito legal poder assistir. Mas dava aquela vontade de estar lá também, tá?", diz Pequena Lo.
Além das festas e casais, elas garantem que as brigas são a melhor parte da nova temporada. "O entretenimento serviu bastante", antecipa a influenciadora.

SOLTOS EM...

A franquia da Prime Video, que começou como Soltos em Floripa, tem formato dinâmico já conhecido e aprovado pelo público. Ao contrário dos reality shows de confinamento, os participantes ficam realmente "soltos", podendo aproveitar festas e passeios externos agora, pela segunda vez na capital baiana.
Entre os participantes, retornam alguns dos que já apareceram em temporadas anteriores, como Alef Cardoso, Aila Rebouças, Gabriel Lopes, Renatinho Mello, Thaís Pereira, Edu de Carli e Marcela Luiza. Eles ganham a companhia de dois novos integrantes: o carioca Tiago Alves, 23, e a DJ Larissa Gallo, 27, de São José do Rio Preto (SP).

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