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Milionário

Veja o valor atual do prêmio do 'BBB 24' e o quanto aumentou

O valor anterior era de R$ 850 mil, subiu com Deniziane e pode chegar ao recorde de R$ 3 milhões até o fim do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 12:53

Tadeu Schmidt confirmou horário que o Big Fone irá tocar neste domingo.
Tadeu Schmidt confirmou horário que o Big Fone irá tocar neste domingo. Crédito: Globo/Divulgação
O prêmio atual do Big Brother Brasil 24 foi atualizado na última terça-feira, 20, para R$ 1.050.000. O valor anterior era de R$ 850 mil, e pode chegar ao recorde de R$ 3 milhões até o fim do programa. Caso chegue a essa cifra, o prêmio deste ano superará o montante da última edição do programa, que era de R$ 2,88 milhões.
Quem adicionou R$ 200 mil à conta do prêmio foi Deniziane, a nona eliminada do programa, ao girar a roleta junto do apresentador Tadeu Schmidt. Os outros participantes da casa comemoraram o aumento da quantia no gramado.
O valor do prêmio é ajustado desde a 4ª edição, confira:
- BBB 1 ao BBB 4: O valor do prêmio era de R$ 500 mil;
- BBB 5 ao BBB 9: O reajuste levou o prêmio ao valor de R$ 1 milhão;
- BBB 10 ao BBB 22: Com acréscimo de R$ 500 mil, o valor chegou a R$ 1,5 milhão;
- BBB 23: A última edição do programa passou a adotar uma dinâmica que foi somando valores ao prêmio a cada eliminação. Com isso, a vencedora Amanda Meirelles levou para casa R$ 2,88 milhões.

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