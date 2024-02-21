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É menino! Zé Felipe e Virgínia anunciam sexo do 3° filho; veja vídeo

Festa aconteceu na fazenda de Leonardo, em Goiás, e foi transmitida ao vivo para 1 milhão de seguidores pelas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 11:11

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o sexo e o nome do terceiro filho, e o cantor já fez a sua primeira homenagem ao bebê.
O casal fez uma luxuosa festa de chá revelação na noite desta terça-feira (20), onde foi anunciado que a influenciadora espera um menino. "Vem! Tudo azul! Duas Marias e um José! Eu estou muito feliz, jurava que ia ser outra Maria", afirmou Virginia.
Virgínia e Zé Felipe fazem chá revelação: filho do casal será menino
Virgínia e Zé Felipe fazem chá revelação: filho do casal será menino Crédito: Reprodução/Instagram
"Agora mãe de menino! Por isso estou sentindo tudo muito diferente. Agora é comprar cuequinha e carrinho", disse Virginia, em suas redes.
Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, já anunciou que o nome do bebê será José Leonardo. "Veio José!", celebrou o cantor, que já tem duas meninas com Virginia: Maria Alice e Maria Flor.
E ainda durante a comemoração pelo novo bebê, Zé Felipe já fez sua primeira homenagem a Zé Leonardo. Ele, que tinha descolorido a parte de baixo do cabelo, apareceu com ele tingido de azul. "Ficou massa", afirmou a esposa em suas redes sociais. Veja vídeo com momentos da festa e da revelação do sexo do bebê.

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