É menino! Zé Felipe e Virgínia anunciam sexo do 3° filho; veja vídeo

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o sexo e o nome do terceiro filho, e o cantor já fez a sua primeira homenagem ao bebê.

O casal fez uma luxuosa festa de chá revelação na noite desta terça-feira (20), onde foi anunciado que a influenciadora espera um menino. "Vem! Tudo azul! Duas Marias e um José! Eu estou muito feliz, jurava que ia ser outra Maria", afirmou Virginia.

Virgínia e Zé Felipe fazem chá revelação: filho do casal será menino Crédito: Reprodução/Instagram

"Agora mãe de menino! Por isso estou sentindo tudo muito diferente. Agora é comprar cuequinha e carrinho", disse Virginia, em suas redes.

Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, já anunciou que o nome do bebê será José Leonardo. "Veio José!", celebrou o cantor, que já tem duas meninas com Virginia: Maria Alice e Maria Flor.